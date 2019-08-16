Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларовРИА Новости 02:00

Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Для сравнения, в мае эта сумма составляла 12 миллиардов. Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

РИА Новости02:00

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

РБКвчера в 19:39

Вложения России в гособлигации США снизились почти до $10 млрд

Коммерсантъвчера в 23:55

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 19:19

Россия сократила вложения в американский госдолг до $10 млрд

Московский Комсомолецвчера в 22:46

Россия сократила вложения в облигации США

RT на русском00:31

Россия в июне сократила вложения в американский госдолг

ТАССвчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
Происшествия

Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем

Обновлено вчера в 23:33
Общество

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель

Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 04:27
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Ласина Траоре перешел в ЧФР

Обновлено в 03:35
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Обновлено в 00:57
Политика

Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей

«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»

Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Обновлено вчера в 23:14
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Обновлено вчера в 08:47
Политика

Порошенко обвинили в попытке сместить главу бюро расследований

12 августа Труба заявил, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство

Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Футбол

«Брага» стала соперником «Спартака» в Лиге Европы

Стал известен следующий соперник "Спартака" в квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 00:20
Общество

Вор в законе из Казани Муха Люберецкий отрекся от своего титула

Вор в законе Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, решил отказаться от своего титула.
Обновлено в 04:11
Интернет

В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость

Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено вчера в 16:19
Общество

Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ

Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России — флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Могилу Юлии Началовой посетил бизнесмен из Нью-Йорка

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом

Обновлено в 03:49
Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске

Обновлено в 03:09
Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Политика

В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что пиратская попытка США украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре, показывает неуважение американских властей к закону.
Обновлено вчера в 11:42
Наука

Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам

Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
Обновлено в 02:20
Технологии

Новые поезда «Иволга» выйдут на маршруты МЦД в конце 2019 года

Поезда "Иволга" второй серии, спроектированные специально для Московских центральных диаметров (МЦД), выйдут на первые два маршрута в конце 2019 года, с запуском первого этапа проекта.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

В РФ рассказали о «контролировавших мир» подлодках

Подлодки проекта 941 «Акула» контролировали мир, заявил ТАСС капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие

Израиль попытался атаковать российских военных, намереваясь обвинить в атаке «Хезболлу»

Обе атаки были успешно отбиты, однако, как утверждают специалисты, за нападением стояли израильские военные, намереваясь переложить ответственность на организацию «Хезболла».
Обновлено в 03:51
Авто

Госдума решила простимулировать авторынок запретом старых машин

Обновлено 14 августа в 05:29
Политика

Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Макгрегору грозит штраф за драку в баре

Обновлено в 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное