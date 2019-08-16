Финансы
Россия сократила вложения в госдолг СШАВести.Ru 03:05
Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года, напоминает ТАСС. Так, в апреле прошлого года они сократились с 96 до 48,7 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить162
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Командир А321 извинился перед пассажирами
Командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их к месту назначения.
Обновлено в 04:36
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Гибралтар освободил иранский танкер Grace 1
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
Азар купил особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро
Обновлено в 02:41
Происшествия
Посадившие в кукурузном поле самолет пилоты учились в Петербурге
Благодаря профессионализму и мастерству, пилоты посадили самолет в поле. При этом оба мужчины учились на берегах Невы.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Американец сравнил аварийную посадку A321 с «чудом на Гудзоне»
Переживший аварийную посадку самолета на Гудзон в 2009 году американец Дэйв Андерсон назвал «великими людьми» членов экипажа А321 «Уральских авиалиний», которые посадили самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 03:41
Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
Обновлено вчера в 06:42
Общество
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
Обновлено 14 августа в 20:42
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.
Обновлено в 02:27
Здоровье
Названы причины появления прыщей на спине
Рюкзаки и сумки, которые контактируют со спиной, из-за постоянного трения тоже могут стать причиной раздражения кожи.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетный удар, предположительно, со стороны Израиля
Силы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракету, которая была выпущена из воздушного пространства Ливана в направлении города Масьяф в сирийской провинции Хама поздно вечером 15 августа.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
ВМС Турции обнаружили новые фрагменты упавшего МиГ-29 ВВС Азербайджана
Специалисты Военно-морских сил (ВМС) Турции обнаружили в Каспийском море новые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана.
Обновлено в 04:13
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Экономика
Reuters уличило Сбербанк в продаже крупных сумм в валюте
Источник издания, близкий к Сбербанку, отметил, что кредитная организация постепенно конвертировала на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Общество
Психолог назвал принятие способом борьбы с аэрофобией
Заведующий отделением психологической помощи психиатрической больницы 1 Москвы Никита Чернов дал советы тем, кто боится летать.
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Игрок БАТЭ узнал об интересе со стороны ЦСКА из интернета
Защитник БАТЭ Захар Волков заявил, что клубу не поступало предложений от ЦСКА по трансферу, а сам он узнал об интересе со стороны российской команды из интернета.
Обновлено в 01:40
Футбол
Рыбусь: «Локомотив» едет в гости к «Динамо» за тремя очками
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь подчеркнул, что его команда готовится к тяжёлой игре, но намеревается победить.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить
Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.
Обновлено в 02:49
Общество
Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете
Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Политика
Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено»
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе возле университета Алабамы
Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в американском городе Монтгомери неподалеку от Государственного университета Алабамы.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Обновлено в 04:06