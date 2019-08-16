Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларовРИА Новости 02:00
Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Для сравнения, в мае эта сумма составляла 12 миллиардов. Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
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