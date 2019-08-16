Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Для сравнения, в мае эта сумма составляла 12 миллиардов. Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Экономика Чистая прибыль X5 Retail Group в I полугодии выросла на 59,3% Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,3% и достигла 22,8 млрд рублей (14,3 млрд рублей годом ранее).

Технологии Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах По информации издания, в ближайшее время Сбербанк сможет предоставить своим клиентам возможность оплаты покупок с помощью отпечатка пальца или изображения лица в торговых точках, где установлены соответствующие терминалы.

Общество РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский» Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.

Общество В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская сообщила о проблемах с почками у Джигарханяна Экс-супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее бывший муж всегда испытывал серьезные проблемы с почками.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Армия и оружие В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Происшествия Пилот А321 объяснил, почему не выпустил шасси при посадке в поле Пилот Дамир Юсупов, успешно посадивший самолет А321 "Уральских авиалиний" в поле под Москвой, рассказал, почему не стал выпускать шасси.

Общество Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.

Здоровье В Челябинской области сохранятся надбавки к зарплатам врачей Живому общению с южноуральцами глава Челябинской области Алексей Текслер придает огромное значение: открытость - один из трендов его команды.

Гаджеты Представлена портативная система DIGMA S -21 Беспроводная портативная акустическая система DIGMA S -21 позволяет слушать музыку в любом месте без проводов благодаря беспроводному соединению Bluetooth 4.1 + EDR.

Общество Увеличилось число безработных предпенсионного возраста Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.

Происшествия Семь жителей Ульяновской области могли отравиться подсолнечным маслом По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.

Энергетика «Нафтогаз» замахнулся на имущество России на миллиарды долларов Речь идет о взыскании $2,6 млрд и процентах, которые «Газпром» должен компании из Украины стороне по суду.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.

Экономика Около трети россиян с трудом выплачивают кредиты Больше всего трудности с кредитами испытывают граждане в возрасте от 18 до 24 лет — на эту возрастную группу приходится 41%.

Политика Минюст: Приказ Минобрнауки о контактах с иностранцами не имеет силы Скандальный приказ Минобрнауки, ограничивающий контакты российских ученых с иностранцами, не поступал на регистрацию в Минюст, сообщает РБК.

Шоу-бизнес Мама Тимати написала сыну трогательное поздравление в Instagram Ранее многие критиковали рэпера за то, что его дочь воспитывает бабушка Симона, однако Тимати сам неоднократно отмечал, что его мама очень помогает в воспитании малышки, поскольку характер у Алисы непростой.