Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Для сравнения, в мае эта сумма составляла 12 миллиардов. Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

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