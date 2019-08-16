Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларовРИА Новости 02:00
Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Для сравнения, в мае эта сумма составляла 12 миллиардов. Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
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Хоккей
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Экономика
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Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
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Обновлено вчера в 17:00
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Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
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Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года
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Обновлено в 11:02
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Иван Охлобыстин написал автобиографический роман
Обновлено в 09:45
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Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
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В Петербурге произошла перестрелка
Обновлено в 12:17
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Обновлено в 08:50
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Росгидромет объяснил повышение радиационного фона после ЧП на полигоне
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Обновлено в 12:20
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02