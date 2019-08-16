Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларовРИА Новости 02:00
Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Для сравнения, в мае эта сумма составляла 12 миллиардов. Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
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Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
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Обновлено вчера в 11:40
Общество
РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками
Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
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Семь ульяновцев отравились подсолнечным маслом и попали в больницу
В настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя.
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Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено вчера в 19:14
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Смартфон Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019 года
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии ассоциации европейских журналов аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA).
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Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
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WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
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Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
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В Омске мальчик провалился в яму с кипятком
Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.
Обновлено в 00:26
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Общество
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений
Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Увеличилось число безработных предпенсионного возраста
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Обновлено в 00:54
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По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.
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Политика
Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе
Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной).
Обновлено вчера в 16:09
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
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Транспорт
«Победа» возобновит продажу авиабилетов в Армению
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Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28