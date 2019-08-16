Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларовПовестка дня 04:13
В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
Читать в источнике
Оценить192
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика
Глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России
Размещение войск США в Польше окажет важнейшую роль в военном сдерживании России.
Обновлено в 21:21
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено в 20:41
Космос
Украинский ученый Кузнецов назвал новую версию конца света: «Ничего живого уже не будет»
Украинский ученый озвучил новый "бескровный" сценарий Армагеддона.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой хотят заблокировать из-за сравнения с блокадницей
Как сообщает «Пятый канал», руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседатель партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой заблокировать аккаунт телеведущей в популярной соцсети.
Обновлено в 10:24
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия
Обновлено в 19:47
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца
34-летняя актриса откровенно вспоминает о своем детстве, об убийстве отца, которое произошло в день ее рождения.
Обновлено в 09:17
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Хоккей
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту», забив два гола в меньшинстве
«Барыс» обыграл «Амбри-Пиотту» со счетом 4:1 в товарищеском матче, который состоялся в Швейцарии.
Обновлено в 16:10
Баскетбол
Михаил Прохоров продал «Бруклин»
Обновлено в 16:32
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Опубликованы последствия удара «Градами» по аэродрому
Обновлено в 19:56
Авто
Названы шесть самых надежных новых моторов
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено в 12:48
Культура
Умер российский композитор Роман Леденев
Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Политика
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1, который ранее отпустили власти британского Гибралтара, сообщает американский минюст.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину
Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Общество
Строители Белорусской АЭС из РФ устроили протест из-за невыплаты зарплат
Около полусотни рабочих из России, строивших Белорусскую АЭС, вышли на главную площадь города Островец в Гродненской области республики.
Обновлено в 13:37
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено в 14:25
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре
В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».
Обновлено в 18:22
Общество
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете
В Британии активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за то, что они летали на Ибицу на самолете бизнес-класса Gulfstream 550.
Обновлено в 20:52
Происшествия
Двое жителей Башкирии убили знакомого саперной лопатой
Двое жителей Башкирии расправились со своим знакомым при помощи саперной лопаты.
Обновлено в 18:46