Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларовПовестка дня 04:13

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.
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