В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

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Шоу-бизнес Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца 34-летняя актриса откровенно вспоминает о своем детстве, об убийстве отца, которое произошло в день ее рождения.

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Армия и оружие В Крыму авиационную ракету «воздух—поверхность» применили в ангаре В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».

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