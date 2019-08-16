Финансы

Россия сократила вложения в госдолг СШАВести.Ru 03:05

Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года, напоминает ТАСС. Так, в апреле прошлого года они сократились с 96 до 48,7 миллиарда долларов.
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