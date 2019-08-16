Финансы
Россия сократила вложения в госдолг СШАВести.Ru 03:05
Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года, напоминает ТАСС. Так, в апреле прошлого года они сократились с 96 до 48,7 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить168
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:08, Ашберн
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
В финансово-экономическом блоке правительства предположили, что Глазьев уходит из администрации президента, потому что его идеология экономического развития не встречает поддержки и не реализуется.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Командир аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов признался, что чувствует небольшую вину перед пассажирами и извинился за то, что не доставил их в Симферополь.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом
В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.
Обновлено в 04:00
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
Ранее вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков назвал стратегию по возвращению Крыма Украине актом популизма.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Мужчину зарезали около кафе на юго‑востоке Москвы
Мужчина получил ножевые ранения в ходе конфликта около кафе на юго-востоке Москвы, он умер после доставления в больницу, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Пропавшего в Омской области трехлетнего Колю Бархатова удалось найти живым. Об этом сообщает интернет-издание NGS55.Ru.
Обновлено вчера в 06:26
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Политика
Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
Обновлено в 02:11
Общество
Июль стал самым жарким месяцем в истории почти на всей планете
Июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений во всех частях земного шара, кроме России.
Обновлено в 04:38
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Иран не обещал, что освобожденный танкер не направится в Сирию
Иран не давал гарантий относительно того, что освобожденный властями Гибралтара танкер Grace 1 с иранской нефтью не направится в Сирию.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Обновлено в 04:06
Происшествия
Рейс «Победы» в Минводах задержали из-за попадания птицы в двигатель
Как сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании, причиной стала поступившая информация о возможном попадании птицы в правый двигатель.
Обновлено в 04:03
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
В 2018 году две гражданки России в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В поезде на Омск пассажиры устроили кровавую драку
В поезде, следующем по маршруту Новый Уренгой — Омск, в четверг, 15 авгутса, произошла серьезная драка между пассажирами.
Обновлено в 03:10
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку
Обновлено 14 августа в 23:26
Культура
В Москве скончался композитор Роман Леденев
Леденев написал музыку к дебютным работам Ларисы Шепитько: "Зной", "Крылья", "Начало неведомого века".
Обновлено в 04:42
Происшествия
После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить
Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.
Обновлено в 02:49
Футбол
«Спартак» просит РПЛ перенести начало матча с «Крыльями Советов»
Красно-белые просят перенести время начала матча 7-го тура чемпионата против "Крыльев Советов".
Обновлено в 03:39
Общество
В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества рассказали, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:58