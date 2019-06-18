Россия сократила вложения в госдолг СШАРоссийская газета 00:38

с чего всё началось

В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда. Об этом свидетельствуют опубликованные документы минфина США. Таким образом, был обновлен рекорд 2007 года, когда вложения составляли 11,8 миллиарда долларов.

Происшествия Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Шоу-бизнес Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.

Гаджеты Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.

Происшествия В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.

Армия и оружие Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.

Происшествия Двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда в Хабаровском крае Двухлетняя девочка упала на железнодорожные пути во время прохождения грузового поезда в Хабаровском крае.

Экономика Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.

Политика Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.

Кино «Уралкинофест» не состоится из-за отсутствия финансирования Екатеринбург лишился «Уральского кинофестиваля» из-за отсутствия финансирования, об этом в соцсети сообщил журналист Валерий Кичин.

Шоу-бизнес Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Общество Путин ввел штраф за разведение костров Закон запретит посещение лесов в таких случаях, тем более категорически будет запрещено разводить костры, тем самым нарушая правила безопасности.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Авто С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.

Кино Гран-при «Кинотавра» удостоена картина Бориса Акопова «Бык» Обладателем главного приза 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" стал фильм дебютанта Бориса Акопова под названием "Бык".

Политика Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.

Политика Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины «Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.

Общество Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.

Политика Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин Ранее стало известно, что Меркель и Зеленский обсудят двусторонние отношения и минские договорённости в ходе визита украинского президента в Германию.

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

Игры CD Projekt RED выпустила трейлер дополнения Novigrad к Гвинту Гвинт – коллекционная карточная игра в мире «Ведьмака», официальный релиз которой состоялся в октябре 2018 года.

Авто Не поставили на ручник? Сигнализация напомнит - вот как это сделать Если на машине установлена дополнительная сигнализация, можно закрепить рядом с рукояткой ручника концевик и запараллелить его с концевиком капота.