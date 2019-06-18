Финансы

Россия сократила вложения в госдолг СШАРоссийская газета 00:38

В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда. Об этом свидетельствуют опубликованные документы минфина США. Таким образом, был обновлен рекорд 2007 года, когда вложения составляли 11,8 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
Россия сократила вложения в государственные облигации США до 12,13 миллиарда долларов по состоянию на апрель 2019 года, следует из данных
 американского Минфина.
Lenta.ru01:45

Подробнее о событии

Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума за последние 12 лет

Эхо Москвывчера в 22:06

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Коммерсантъвчера в 21:04

РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов

Аргументы и Фактывчера в 17:33

Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума c мая 2007 года

РБКвчера в 18:26

Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США

REGNUMвчера в 17:33

Россия сократила инвестиции в госдолг США

Газета.Ruвчера в 17:08

Россия в апреле сократила вложения в американские госбумаги почти на $1,58 млрд

ТАССвчера в 17:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой

Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.
Обновлено вчера в 13:04
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года

Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе

В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено вчера в 21:35
Армия и оружие

Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма

Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда в Хабаровском крае

Двухлетняя девочка упала на железнодорожные пути во время прохождения грузового поезда в Хабаровском крае.
Обновлено в 00:55
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Политика

Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.
Обновлено в 00:55
Кино

«Уралкинофест» не состоится из-за отсутствия финансирования

Екатеринбург лишился «Уральского кинофестиваля» из-за отсутствия финансирования, об этом в соцсети сообщил журналист Валерий Кичин.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено вчера в 05:18
Общество

Путин ввел штраф за разведение костров

Закон запретит посещение лесов в таких случаях, тем более категорически будет запрещено разводить костры, тем самым нарушая правила безопасности.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

Три столичных ЗАГСа начали регистрировать браки с иностранцами

Обновлено в 00:50
Авто

С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили

Концерн «АвтоВАЗ» повышает с 1 июля стоимость своей продукции, изменения коснутся всех моделей линейки Lada, реализуемых на внутреннем рынке.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Обновлено вчера в 11:51
Общество

Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США

Обновлено вчера в 17:01
Кино

Гран-при «Кинотавра» удостоена картина Бориса Акопова «Бык»

Обладателем главного приза 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" стал фильм дебютанта Бориса Акопова под названием "Бык".
Обновлено вчера в 04:01
Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Общество

«Магнит» начал принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки

Обновлено вчера в 07:10
Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Общество

Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву

Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Полицейские раскрыли кражу икон из подмосковного храма

Обновлено в 01:13
Политика

Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин

Ранее стало известно, что Меркель и Зеленский обсудят двусторонние отношения и минские договорённости в ходе визита украинского президента в Германию.
Обновлено в 01:25
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:25
Игры

CD Projekt RED выпустила трейлер дополнения Novigrad к Гвинту

Гвинт – коллекционная карточная игра в мире «Ведьмака», официальный релиз которой состоялся в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 11:46
Авто

Не поставили на ручник? Сигнализация напомнит - вот как это сделать

Если на машине установлена дополнительная сигнализация, можно закрепить рядом с рукояткой ручника концевик и запараллелить его с концевиком капота.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Врача из Красноярска признали «Лучшим педиатром России»

Обновлено вчера в 09:40
Общество

Рекордное число россиян назвали службу в армии долгом каждого мужчины

Большинство россиян (60 процентов) убеждены, что каждый настоящий мужчина должен отслужить в армии.
Обновлено в 01:23
Авто

Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen

Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей марки "Volkswagen".
Обновлено вчера в 18:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное