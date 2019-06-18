Финансы
Россия сократила вложения в госдолг СШАРоссийская газета 00:38
В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда. Об этом свидетельствуют опубликованные документы минфина США. Таким образом, был обновлен рекорд 2007 года, когда вложения составляли 11,8 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Россия сократила вложения в государственные облигации США до 12,13 миллиарда долларов по состоянию на апрель 2019 года, следует из данных американского Минфина.Lenta.ru01:45
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