Финансы
Россия сократила вложения в госдолг СШАРоссийская газета 00:38
В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда. Об этом свидетельствуют опубликованные документы минфина США. Таким образом, был обновлен рекорд 2007 года, когда вложения составляли 11,8 миллиарда долларов.
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