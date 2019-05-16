Финансы
Россия сократила вложения в госдолг СШАВзгляд.ру вчера в 17:50
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США почти на 800 млн долларов, следует из данных американского минфина. Вложения снижены с 14,507 млрд до 13,716 млрд долларов, передает РИА «Новости». Китай и Япония остаются главными держателями американского долга.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Общество
Жителям Дагестана и Татарстана запретили приезжать в Китай
Китайский Фуюань - важный центр торговли и туризма на границе с Россией в районе Хабаровска - теперь закрыт для въезда жителей двух республик РФ.
Обновлено в 04:38
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Политика
Лавров встретится с главами МИД Германии и Бельгии в Хельсинки
Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Германии и Бельгии Хайко Маасом и Дидье Рейндерсом на полях министерской сессии комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 16—17 мая.
Обновлено в 03:00
Общество
Анатолий Якунин уходит в самооборону
После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо По данным "Ъ", в минувший понедельник генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин собрал сотрудников оперативного управления МВД, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.
Обновлено в 19:04
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Во Владивостоке работница банка украла 28 млн рублей
Прокуратура Фрунзенского района города Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере).
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Усовершенствованный ЗРК «Сосна» покажут на форуме «Армия-2019»
Впервые ЗРК "Сосна" представили на форуме "Армия-2018".
Обновлено в 08:42
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Музыка
Стали известны первые финалисты «Евровидения»
Финал конкурса состоится в субботу, 18 мая. Лазарев выступит по номером 13. Он исполнит англоязычную песню Scream.
Обновлено вчера в 01:29
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено в 19:16
Политика
Меркель оценила шансы Европы остановить «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новая Газовая директива Евросоюза не сможет остановить проект «Северный поток — 2». Заявление она сделала в газете Handelsblatt.
Обновлено в 01:43
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Игры
В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls
Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Происшествия
СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке
«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:45
Гаджеты
Asus презентовала смартфон с поворотной камерой
Обновлено в 14:31
Общество
РЖД высаживает провайдеров
Серверный центр в Петербурге потребовал переподключения ОАО РЖД направило интернет-провайдерам письма (есть у "Ъ") с требованием до 10 июня демонтировать оборудование, размещенное в Санкт-Петербургском информационно-вычислительном центре Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 19:04
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Политика
Трамп отчитался о доходах за 2018 год
Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
Обновлено в 19:02
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Путин прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес
Российский президент Владимир Путин во время выступления на Медиафоруме Общероссийского Народного Фронта «Правда и Справедливость» прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 11:00
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
В Японии начали тестировать новый сверхскоростной поезд Alfa-X.
Обновлено в 06:02
Экономика
Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете
По данным "Известий", в Минкомсвязи и Минпромторге России выступили против идеи, предложенной Ассоциацией компаний интернет-торговли, ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Обновлено в 20:07
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Обновлено вчера в 21:43