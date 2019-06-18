Россия сократила вложения в госдолг СШАiReactor 03:13

с чего всё началось

Россия за апрель текущего года сократила свои вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов почти на 1,6 миллиард долларов. Теперь инвестирование составляет 12 миллиардов 136 миллионов долларов. Об этом стало известно от представителей американского Минфина.

Общество «Кококо» Матильды Шнуровой вошел в список 120 лучших ресторанов мира В опубликованном во вторник, 18 июня, расширенном рейтинге The World's best restaurants ресторан Harvest занял 92-е место, а "Кококо" – 104-е место.

Теннис Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт Российская теннисистка Мария Шарапова победила спортсменку из Словакии Викторию Кужмову в матче первого круга турнира на испанской Мальорке.

Футбол «Тамбов» сыграет со «Спартаком» в Волгограде "Тамбов" в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со "Спартаком" на "Волгоград-Арене" Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.

Происшествия Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.

Политика Меркель назвала условие для снятия санкций с РФ По словам немецкого политика, ФРГ и Украина не обсуждали усиление санкций в отношении РФ, а вели диалог о продлении действующего режима.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» Пассажиры сервиса «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки.

Музыка Пугачева даст второй юбилейный концерт Известно, что певица дала один единственный концерт в Москве и даже отказалась выступать в Питере. Однако она решила дать еще один концерт.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Гаджеты Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Экономика Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями в России «По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 тыс. 825 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 тыс. 534 рубля), наименьший в Южном (13 тыс. 564 рубля) и Северо-Кавказском (12 тыс. 865 рублей) федеральных округах», – сообщается на сайте Минтруда.

Политика Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.

Политика ЕС отложил начало переговоров по приему Албании и Северной Македонии Страны Евросоюза отложили до октября начало переговоров по присоединению к Союзу Албании и Северной Македонии.

Здоровье Жительница подмосковной Балашихи родила 14-го ребенка Днем в пятницу, 18 июня, стало известно, что жительница подмосковной Балашихи родила четырнадцатого ребенка.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Авто В Ирландии запретят бензиновые и дизельные автомобили в 2030 году Власти Ирландии намерены к 2030 г. полностью запретить в стране продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами в рамках кампании по сохранению окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.

Энергетика Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5% Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.

Футбол Адвокат Мишеля Платини описал его допрос Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, заявил, что функционера не арестовали.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.