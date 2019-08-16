Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрдРБК 19:39
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем вложений России в американские госбумаги составлял $12,024 млрд.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:41, Ашберн
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Общество
Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией
Людям при аэрофобии стоит принять страх и не заглушать его с помощью чтения, еды или прослушивания музыки, сообщил РИА Новости заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов.
Обновлено в 20:11
Наука
Ученые обнаружили ген, отвечающий за старение
Обновлено в 01:32
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты Минздрава рассказали о распространенных заболеваниях, которыми болеют российские школьники.
Обновлено в 15:50
Транспорт
В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поездах
Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц
Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно.
Обновлено в 14:54
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено в 17:00
Интернет
В Instagram появится функция сообщения о фейковом контенте
У "Инстаграма" появится функция, позволяющая пользователям сообщать о наличии фейкового контента в соцсети, сообщает Poynter.
Обновлено в 21:44
Общество
13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности
Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.
Обновлено в 11:56
Хоккей
Александр Овечкин: «У Никулина есть предложения из НХЛ»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оценил шансы ветеранов московского «Динамо» Ильи Никулина и Андрея Маркова продолжить карьеру в НХЛ.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено в 16:59
Политика
Минюст США запросил задержание иранского танкера Grace 1, сообщили СМИ
Министерство юстиции США попросило задержать иранский танкер Grace 1 за несколько часов до того, как власти Гибралтара намеревались объявить о его освобождении, сообщает газета Gibraltar Chronicle.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков
Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в организме мужчины, который устроил стрельбу в США в штате Огайо, следы кокаина, а также алкоголя и антидепрессантов.
Обновлено в 17:34
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
В 2018 году две гражданки России в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.
Обновлено в 11:00
Технологии
Геоданные со спутников начнут продавать в России
Как отмечается, таким образом в России вскоре начнут продавать геоданные со спутников.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Могилу звезды «Служебного романа» Людмилы Ивановой разграбили
Три года назад ушла из жизни народная артистка России Людмила Иванова.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.
Обновлено в 09:08
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Специалист рассказал, какие продукты убивают раковые клетки
Обновлено в 05:25
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Политика
Китай предупредил о принятии контрмер на новые пошлины США
Решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год является отходом от диалога, китайская сторона вынуждена принять ответные меры, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.
Обновлено в 05:46