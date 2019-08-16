Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрдРБК 19:39

Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем вложений России в американские госбумаги составлял $12,024 млрд.
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В июне РФ уменьшила вложения в американские гособязательства до $11 млрд

Красная весна19:40

Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

ФАН22:25

Россия в июне сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

ТАСС17:11

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

РБК19:39

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

Аргументы и Факты19:22

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Московский Комсомолец17:48

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.ру19:19
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Китай предупредил о принятии контрмер на новые пошлины США

Решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год является отходом от диалога, китайская сторона вынуждена принять ответные меры, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.
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