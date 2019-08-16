Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрдРБК 19:39
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем вложений России в американские госбумаги составлял $12,024 млрд.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Политика
Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФ
Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования.
Обновлено в 13:05
Политика
Минприроды РФ: Новгородская область сделала рывок в лесном хозяйстве
Комментируя проверки Новгородской области "Рослесхозом" министр заявил: — По Новгородской области я разговаривал с губернатором.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus
Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56
Политика
Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой
Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено в 18:10
Экономика
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено в 04:26
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
В 2018 году две гражданки России в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Волк напал на спящую в палатке семью
Обновлено в 19:32
Финансы
Эксперты рассказали, когда доллар будет по 70 рублей
Курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:00
Футбол
Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»
Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 19:48
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности у границ России
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю. Об этом сообщает газета Вооруженных сил страны "Красная звезда".
Обновлено в 20:19
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче двух Курильских островов Японии.
Обновлено в 20:25
Политика
Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа
В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.
Обновлено в 10:30
Политика
В Якутске открылись экспозиция и фотовыставка в честь юбилея Егора Борисова
Обновлено в 14:53
Кино
В Минкультуры отобрали кинопроекты дебютантов для субсидий
Всего отобрано 13 проектов начинающих кинематографистов. Очный питчинг проектов режиссеров-дебютантов 31 июля.
Обновлено в 10:10
Происшествия
После наезда автомобиля на остановку в Москве трое госпитализированы
В Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.
Обновлено в 16:50
Гаджеты
Смартфон Realme 5 с камерой на 64-Мп рассекречен на фото
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
КНДР отказывается от дальнейших переговоров с Южной Кореей
Уточняется, что в Комитете КНДР по мирному объединению родины подвергли резкой критике правительство Южной Кореи после речи президента Мун Чже Ина по случаю Дня освобождения Кореи.
Обновлено в 20:10
Транспорт
Концепцию движения беспилотных автомобилей разработали в России
Минпромторг разработал концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, учитывающую появление на ней беспилотных автомобилей.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Противостояние Индии и Пакистана: 10 человек погибли в Кашмире
По данным агентства Associated Press Of Pakistan, которое ссылается на заявление пакистанских ВС, жертвами перестрелки в Кашмире стали 10 человек: три пакистанских солдата, пять индийских военных и два мирных жителя.
Обновлено в 19:54
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Политика
Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент России Владимир Путин своим указом перенес саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено в 16:59
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
Общество
Министр сельского хозяйства Патрушев прибыл с инспекцией в Читу
Речь пойдёт также о восстановлении объектов инфраструктуры, пострадавших в результате пожаров.
Обновлено в 20:09
Футбол
Молодёжка «Оренбурга» набрала первые очки, обыграв «Сочи»
В стартовом матче шестого тура Молодёжного первенства пока не набиравший очков "Оренбург" принимал "Сочи".
Обновлено в 08:56