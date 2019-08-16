Финансы

Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрдГазета.Ru вчера в 23:08

Россия четвертый месяц подряд сокращает вложения в госбумаги США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина Соединенных Штатов. Как отмечается, объем вложений сократился с $12,024 млрд до $10,848 млрд.
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Россия сократила вложения в американские госбумаги

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Россия в июне сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

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Россия сократила вложения в госдолг США

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Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

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Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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