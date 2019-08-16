Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрдРБК вчера в 19:39
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем вложений России в американские госбумаги составлял $12,024 млрд.
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Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Задержана заказавшая лекарство для ребёнка москвичка
В Москве таможенники задержали женщину, заказавшую лекарство для своего ребёнка, больного эпилепсией.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Медики рассказали о полезных свойствах облепихи
Облепиха позитивно сказывается на здоровье волос и кожи головы.
Обновлено вчера в 17:11
Финансы
Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В двух районах Якутии объявили штормовое предупреждение из-за пожаров
Штормовое предупреждение объявлено в Томпонском и Нюрбинском районах Якутии из-за опасности пожаров, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Волк напал на спящую в палатке семью
Как сообщает издание The Mercury News, семья из Нью-Джерси ночевала в кемпинге в национальном парке Банф, когда на них напал волк.
Обновлено вчера в 19:32
Здоровье
В Приморье найдены новые очаги африканской чумы свиней
Специалисты выявили еще два случая заболевания вирусом африканской чумы свиней среди диких кабанов — на территории Пограничного района Приморья и один в Надеждинском районе.
Обновлено вчера в 21:33
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 07:57
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено 14 августа в 15:14
Космос
Космическая компания забайкальца Кокорича будет запускать спутники с помощью ракеты на воде
Американская космическая компания "Момептиs", принадлежащая забайкальцу Михаилу Кокоричу, будет запускать в космос спутники с помощью шаттлов, топливом для которых является вода.
Обновлено в 00:33
Общество
Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией
Специалист добавил, что психологи также работают с пациентами по методике экспозиционной терапии, то есть когда человека раз за разом начинают сталкивать со своим страхом.
Обновлено вчера в 20:11
Авто
Fiat хочет создать конкурента Hyundai Creta
Обновлено вчера в 09:08
Общество
В Приморье тайфун «Кроса» отрезал от «большой земли» шесть сел
Аварийно-спасательные службы устраняют последствия тайфуна "Кроса", который пришел в Приморье 15 августа и хозяйничает до сих пор.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
На российских пляжах могут появиться камеры видеонаблюдения
Видеокамеры на причалах и пляжах помогут повлиять на владельцев прогулочных катеров, которые подвергают риску жизнь отдыхающих.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Клиенты Сбербанка смогут платить в магазинах лицом
Сбербанк может внедрить технологию оплаты товаров в магазине при помощи биометрических данных.
Обновлено в 00:31
Политика
США угрожают всем, кто связан с иранским танкером
Госдеп США угрожает всем, кто связан с иранским танкером Grace 1 — тем самым, который был задержан в Гибралтаре.
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала Петросяна в своем инстаграме
Обновлено вчера в 08:56
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возращению» полуострова
Новая стратегия Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию является бессмыслицей и актом популизма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Обновлено в 00:05
Кино
Тарантино оценил отсылки к своему творчеству в фильмах Marvel
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления
В результате сильных дождей уровень Амура у Хабаровска к 19-23 августа может превысить отметку опасного явления (600 сантиметров) и подняться до 630-680 сантиметров.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке
Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»
ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол
Гендиректор «Спартака» Цорн оптимистично настроен перед дерби с ЦСКА
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна» (2:1) оценил форму команды перед дерби с ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
Бразильский клуб намерен подписать контракт с осужденным за убийство
Бразильский клуб «Посус-ди-Калдас» рассчитывает подписать голкипера Бруно Фернандеса, осужденного за убийство.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 01:38