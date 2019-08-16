Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрдРБК вчера в 19:39

Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем вложений России в американские госбумаги составлял $12,024 млрд.
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Россия сократила вложения в облигации США

RT на русском00:31

Россия сократила вложения в американский госдолг до $10 млрд

Московский Комсомолецвчера в 22:46

Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

Газета.Ruвчера в 23:08

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 19:19

Вложения России в гособлигации США снизились почти до $10 млрд

Коммерсантъвчера в 23:55

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

РБКвчера в 19:39

Россия в июне сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

ТАССвчера в 17:11
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Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем

Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Задержана заказавшая лекарство для ребёнка москвичка

В Москве таможенники задержали женщину, заказавшую лекарство для своего ребёнка, больного эпилепсией.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Медики рассказали о полезных свойствах облепихи

Облепиха позитивно сказывается на здоровье волос и кожи головы.
Обновлено вчера в 17:11
Финансы

Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В двух районах Якутии объявили штормовое предупреждение из-за пожаров

Штормовое предупреждение объявлено в Томпонском и Нюрбинском районах Якутии из-за опасности пожаров, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов

Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Волк напал на спящую в палатке семью

Как сообщает издание The Mercury News, семья из Нью-Джерси ночевала в кемпинге в национальном парке Банф, когда на них напал волк.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

«Уральские авиалинии» начали отменять рейсы из-за потери самолета

Обновлено в 00:29
Здоровье

В Приморье найдены новые очаги африканской чумы свиней

Специалисты выявили еще два случая заболевания вирусом африканской чумы свиней среди диких кабанов — на территории Пограничного района Приморья и один в Надеждинском районе.
Обновлено вчера в 21:33
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 07:57
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено 14 августа в 15:14
Космос

Космическая компания забайкальца Кокорича будет запускать спутники с помощью ракеты на воде

Американская космическая компания "Момептиs", принадлежащая забайкальцу Михаилу Кокоричу, будет запускать в космос спутники с помощью шаттлов, топливом для которых является вода.
Обновлено в 00:33
Общество

Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией

Специалист добавил, что психологи также работают с пациентами по методике экспозиционной терапии, то есть когда человека раз за разом начинают сталкивать со своим страхом.
Обновлено вчера в 20:11
Авто

Fiat хочет создать конкурента Hyundai Creta

Обновлено вчера в 09:08
Общество

В Приморье тайфун «Кроса» отрезал от «большой земли» шесть сел

Аварийно-спасательные службы устраняют последствия тайфуна "Кроса", который пришел в Приморье 15 августа и хозяйничает до сих пор.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

На российских пляжах могут появиться камеры видеонаблюдения

Видеокамеры на причалах и пляжах помогут повлиять на владельцев прогулочных катеров, которые подвергают риску жизнь отдыхающих.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

Клиенты Сбербанка смогут платить в магазинах лицом

Сбербанк может внедрить технологию оплаты товаров в магазине при помощи биометрических данных.
Обновлено в 00:31
Политика

США угрожают всем, кто связан с иранским танкером

Госдеп США угрожает всем, кто связан с иранским танкером Grace 1 — тем самым, который был задержан в Гибралтаре.
Обновлено вчера в 23:34
Авто

Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры

Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено вчера в 03:10
Шоу-бизнес

Брухунова впервые показала Петросяна в своем инстаграме

Обновлено вчера в 08:56
Политика

В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возращению» полуострова

Новая стратегия Украины по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию является бессмыслицей и актом популизма, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Обновлено в 00:05
Кино

Тарантино оценил отсылки к своему творчеству в фильмах Marvel

Обновлено вчера в 15:08
Общество

Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления

В результате сильных дождей уровень Амура у Хабаровска к 19-23 августа может превысить отметку опасного явления (600 сантиметров) и подняться до 630-680 сантиметров.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты

Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке

Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»

ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол

Гендиректор «Спартака» Цорн оптимистично настроен перед дерби с ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна» (2:1) оценил форму команды перед дерби с ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол

Бразильский клуб намерен подписать контракт с осужденным за убийство

Бразильский клуб «Посус-ди-Калдас» рассчитывает подписать голкипера Бруно Фернандеса, осужденного за убийство.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено вчера в 01:38
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