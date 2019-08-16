Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрдРБК вчера в 19:39

Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем российских вложений в американские госбумаги составлял $12,024 млрд.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 19:19

Вложения России в гособлигации США снизились почти до $10 млрд

Коммерсантъвчера в 23:55

Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

Газета.Ruвчера в 23:08

Россия сократила вложения в облигации США

RT на русском00:31

Россия сократила вложения в американский госдолг до $10 млрд

Московский Комсомолецвчера в 22:46

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

РБКвчера в 19:39

Россия в июне сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

ТАССвчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
Происшествия

Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский

Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Пилот аварийного А321 отказался считать себя героем

Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, что не считает себя героем.
Обновлено вчера в 18:52
Экономика

Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:13
Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы

В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».
Обновлено вчера в 16:37
Интернет

Instagram вводит функцию сообщения о фейках

Популярный сервис обмена фотографиями Instagram вводит функцию, с помощью которой пользователи будут сообщать о фейковом контенте.
Обновлено вчера в 22:32
Музыка

Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»

Обновлено вчера в 07:36
Политика

Отели Турции не собираются отказываться от системы «все включено»

Обновлено вчера в 21:52
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Футбол

Игрок «Челси» Абрахам подвергся расистским оскорблениям

Игрок "Челси" и сборной Англии Тэмми Абрахам подвергся расистским оскорблением после того, как не забил решающий пенальти в матче против "Ливерпуля" за Суперкубок УЕФА, передает Sky Sports.
Обновлено вчера в 13:29
Политика

Белавкин назначен первым замминистра строительства Челябинской области

Врио губернатора Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ивана Белавкина первым заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на документ.
Обновлено в 01:28
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Представитель Британии в ООН заявила об ущемлении украинцев в Крыму

Поспред Британии в ООН Карен Пирс заявила об ущемлении прав украинцев, проживающих в Крыму.
Обновлено 14 августа в 05:11
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено вчера в 05:57
Гаджеты

Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
Обновлено вчера в 07:23
Общество

Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет

Обновлено в 00:12
Политика

Трамп призвал строить больше психбольниц в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Политика

В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург

Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Советские системы ПВО замечены на Аляске

Обновлено вчера в 07:19
Политика

В Китае заявили, что практика борьбы с терроризмом в Синьцзяне доказала свою эффективность

"Практика доказала, что работа Синьцзяна по организации образования и профессиональной подготовки эффективно устраняет почву и условия для распространения терроризма и религиозного экстремизма, эффективно гарантирует право жителей региона на жизнь, здоровье и развитие, обеспечивает социальную стабильность и безопасность не только в Синьцзяне, но и во всем регионе", - сказано в документе.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Порядка 40% свидетельств о рождении выдают в столичных роддомах

В столице около 40% свидетельств о рождении получают родители новорожденных при выписке из роддома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Стрелок из Котельников сдался после получения бутылки коньяка

Как известно, перед задержанием полицейские выполнили требование данного мужчины и передали ему коньяк.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия

Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей

Обновлено вчера в 08:39
Общество

В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией

Обновлено вчера в 10:30
Здоровье

Ученые объяснили, почему от рассеянного склероза до сих пор нет лекарства

Что заставляет организм бороться с самим собой и почему рассеянный склероз до сих пор неизлечим — в материале РИА Новости.
Обновлено в 01:00
Авто

Назван топ-6 самых надежных новых моторов

Эксперты назвали топ-6 самых надежных новых двигателей.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ

Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено вчера в 21:34
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019 года

Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии ассоциации европейских журналов аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA).
Обновлено вчера в 17:20
Теннис

Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

Обновлено вчера в 16:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное