Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрдРБК вчера в 19:39
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем российских вложений в американские госбумаги составлял $12,024 млрд.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
Происшествия
Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Пилот аварийного А321 отказался считать себя героем
Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассказал, что не считает себя героем.
Обновлено вчера в 18:52
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:13
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».
Обновлено вчера в 16:37
Интернет
Instagram вводит функцию сообщения о фейках
Популярный сервис обмена фотографиями Instagram вводит функцию, с помощью которой пользователи будут сообщать о фейковом контенте.
Обновлено вчера в 22:32
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Отели Турции не собираются отказываться от системы «все включено»
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
Игрок «Челси» Абрахам подвергся расистским оскорблениям
Игрок "Челси" и сборной Англии Тэмми Абрахам подвергся расистским оскорблением после того, как не забил решающий пенальти в матче против "Ливерпуля" за Суперкубок УЕФА, передает Sky Sports.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Белавкин назначен первым замминистра строительства Челябинской области
Врио губернатора Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ивана Белавкина первым заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на документ.
Обновлено в 01:28
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Представитель Британии в ООН заявила об ущемлении украинцев в Крыму
Поспред Британии в ООН Карен Пирс заявила об ущемлении прав украинцев, проживающих в Крыму.
Обновлено 14 августа в 05:11
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено вчера в 05:57
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi показал Redmi Note 8 на видео
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео, где демонстрируется заводская сборка нового смартфона с датчиком камеры на 64 Мп.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Трамп призвал строить больше психбольниц в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
Советские системы ПВО замечены на Аляске
Обновлено вчера в 07:19
Политика
В Китае заявили, что практика борьбы с терроризмом в Синьцзяне доказала свою эффективность
"Практика доказала, что работа Синьцзяна по организации образования и профессиональной подготовки эффективно устраняет почву и условия для распространения терроризма и религиозного экстремизма, эффективно гарантирует право жителей региона на жизнь, здоровье и развитие, обеспечивает социальную стабильность и безопасность не только в Синьцзяне, но и во всем регионе", - сказано в документе.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Порядка 40% свидетельств о рождении выдают в столичных роддомах
В столице около 40% свидетельств о рождении получают родители новорожденных при выписке из роддома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Стрелок из Котельников сдался после получения бутылки коньяка
Как известно, перед задержанием полицейские выполнили требование данного мужчины и передали ему коньяк.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Обновлено вчера в 08:39
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Здоровье
Ученые объяснили, почему от рассеянного склероза до сих пор нет лекарства
Что заставляет организм бороться с самим собой и почему рассеянный склероз до сих пор неизлечим — в материале РИА Новости.
Обновлено в 01:00
Авто
Назван топ-6 самых надежных новых моторов
Эксперты назвали топ-6 самых надежных новых двигателей.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ
Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено вчера в 21:34
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019 года
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии ассоциации европейских журналов аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA).
Обновлено вчера в 17:20
Теннис
Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
Обновлено вчера в 16:57