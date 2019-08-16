Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрдГазета.Ru 05:46
Сумма инвестиций Москвы в американские облигации снизилась в июне этого года еще на $1 млрд. Таким образом правительство отвечает на американские санкции Россия в июне 2019 года снизила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, - общий размер вложений уменьшился до суммы в $10,8 млрд.
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