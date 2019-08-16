Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрдАргументы и Факты 19:22

РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной прошлого года В июне текущего года Россия сократила объем вложений в госбумаги США с 12,024 миллиардов долларов до 10,848 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.
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В июне РФ уменьшила вложения в американские гособязательства до $11 млрд

Красная весна19:40

Россия продолжает сокращать вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолец17:48

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

РБК19:39

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

Аргументы и Факты19:22

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.ру19:19

Россия в июне сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

ТАСС17:11
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Ашберн
Футбол

Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»

Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 19:48
Здоровье

Специалист рассказал, какие продукты убивают раковые клетки

Обновлено в 05:25
Космос

Посетители Музея космонавтики отправят открытки по всему миру

Акция стартует в 15.00 в зале «Утро космической эры» и продлится до 18.00, - сообщили в музее.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский

«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром самолета всего год назад

Лайнер А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за того, что сразу после вылета из аэропорта Жуковский произошло столкновение со стаей чаек, произошел сбой в работе двигателей.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Общество

Реки в Приморье продолжают выходить из берегов

В районах Приморья реки продолжают выходить из берегов.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Политика

В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Волк напал на спящих в палатке туристов

Обновлено в 17:53
Футбол

Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
Обновлено в 12:55
Общество

В Петербурге увидели летний снег

На Краснопутиловской улице в Петербурге 15 августа местные жители увидели снежные сугробы, хотя на дворе середина августа.
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием

В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено в 19:52
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах

Обновлено в 12:54
Политика

Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ

Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
Обновлено в 19:37
Футбол

«СЭ»: «Спартак» заплатил за Тила 15+1 млн евро

Обновлено в 10:38
Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика

Трамп призвал строить в США больше психбольниц

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Наука

Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность

13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено 13 августа в 09:08
Игры

EDGE показал первый постер революционного шутера от автора Halo — Disintegration

Обновлено в 07:44
Общество

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Происшествия

Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:52
Здоровье

Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей

Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Подруга Кокорина упала с балкона в Чехии после употребления наркотиков

Обновлено в 14:39
Теннис

Рублев сенсационно обыграл Федерера в Цинциннати

Обновлено в 17:31
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 13:18
Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено в 15:44
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