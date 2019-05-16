Финансы
Россия сократила вложения в ценные бумаги США на $800 млнФАН вчера в 19:36
Вложения России в ценные бумаги США в марте сократились на почти 800 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством финансов США. Ранее сумма, вложенная Россией в гособлигации США, составляла 14,507 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Авто
Стали известны даты выхода новых Kia Sorento, Xceed и Optima
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Авто
Ford Focus ST нового поколения сделали универсалом
Американская компания представила на европейский рынок четвертую генерацию Focus ST, при этом новинка получила кузов «универсал».
Обновлено в 06:32
Политика
В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России
Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Обновлено в 06:52
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Горелово маршрутка с пассажирами влетела в дерево
Маршрутка с полным салоном пассажиров влетела в дерево на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе в Горелово.
Обновлено в 06:40
Музыка
Раввины Израиля возмущены проведением «Евровидения» в субботу
Израильские раввины назвали «осквернением шаббата» проведение финала «Евровидения» в Тель-Авиве и призвали к молитвам.
Обновлено в 01:49
Музыка
Названы десять победителей первого полуфинала Евровидения-2019
Обновлено 14 мая в 17:42
Интернет
Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp
Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.
Обновлено в 05:01
Политика
США внесут Huawei в черный список
Американский Минторг объявил, что внесёт крупнейшую в мире компанию "Хуавэй" и все, связанные с ней, юридические лица в свой черный список.
Обновлено вчера в 23:34
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
Второй гол прилетел в ворота «Арсенала» после просмотра судьей ВАР
Обновлено вчера в 12:23
Футбол
Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
Обновлено в 06:13
Футбол
Владелец ФК «Чайка» опроверг обвинения после матча с «Черноморцем»
Ранее в РФС заявили, что проведенная игра между клубами носила неспортивный характер Владелец футбольного клуба "Чайка" из села Песчанокопское прокомментировал обвинения в проведении договорного матча с новороссийским "Черноморцем".
Обновлено в 06:43
Кино
Константин Хабенский сыграет в фильме-катастрофе «Огонь»
Обновлено в 03:56
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли
Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Футбол
Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Политика
Саудовская Аравия признала крымчан гражданами России
Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Увлечение сладостями указывает на слабоумие
Испанские ученые пришли к выводу, что увлечение сладостями может указывать на слабоумие.
Обновлено в 05:48
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Крупный пожар на складах произошел в поселке Свердлова
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Стриптизер Тарзан показал фото Наташи Королевой без макияжа
Певица предстала на фото в роскошном зеленом платье с открытыми плечами и без макияжа.
Обновлено в 05:07
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержаны сотрудники управления Росимущества
В Санкт-Петербурге задержаны два сотрудника территориального управления Росимущества — руководитель отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаил Ставпенок и его заместитель Михаил Мокравцов.
Обновлено в 06:47
Политика
Послы G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому
В Twitter французского представительства G7 в Киеве опубликован призыв послов стран "Большой семерки" к действующему президенту Украины Петру Порошенко передать власть избранному главе государства Владимиру Зеленскому, пишет РБК.
Обновлено в 02:01