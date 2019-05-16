Россия сократила вложения в ценные бумаги США на $800 млнФАН вчера в 19:36

Вложения России в ценные бумаги США в марте сократились на почти 800 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством финансов США. Ранее сумма, вложенная Россией в гособлигации США, составляла 14,507 миллиардов долларов.

Россия сократила вложения в ценные бумаги США на $800 млн

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