Финансы

Россия сократила вложения в ценные бумаги США на $800 млнФАН вчера в 19:36

Вложения России в ценные бумаги США в марте сократились на почти 800 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством финансов США. Ранее сумма, вложенная Россией в гособлигации США, составляла 14,507 миллиардов долларов.
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Снизился объем вложений России в американские ценные бумаги

Телеканал 360°вчера в 20:22

Россия сократила вложения в ценные бумаги США на $800 млн

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Россия в марте сократила вложения в американские госбумаги почти на $800 млн

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Россия сократила инвестиции в госдолг США

Газета.Ruвчера в 19:21

Россия снизила вложения в ценные бумаги США на $800 млн

Московский Комсомолецвчера в 17:54

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 17:50

Россия сократила вложения в американские гособлигации

РИА Новостивчера в 17:41
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
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Стали известны даты выхода новых Kia Sorento, Xceed и Optima

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Обновлено в 01:49
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Названы десять победителей первого полуфинала Евровидения-2019

Обновлено 14 мая в 17:42
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Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp

Создатель Telegram Павел Дуров публично раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью - по его словам, пользователи этого мессенджера находятся под постоянной угрозой слежки.
Обновлено в 05:01
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США внесут Huawei в черный список

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Владелец ФК «Чайка» опроверг обвинения после матча с «Черноморцем»

Ранее в РФС заявили, что проведенная игра между клубами носила неспортивный характер Владелец футбольного клуба "Чайка" из села Песчанокопское прокомментировал обвинения в проведении договорного матча с новороссийским "Черноморцем".
Обновлено в 06:43
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Константин Хабенский сыграет в фильме-катастрофе «Огонь»

Обновлено в 03:56
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Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
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Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией

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Саудовская Аравия признала жителей Крыма гражданами России.
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Испанские ученые пришли к выводу, что увлечение сладостями может указывать на слабоумие.
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Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
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Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

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Послы G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому

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