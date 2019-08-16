Россия четвертый месяц подряд сокращает вложения в госбумаги США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина Соединенных Штатов. Как отмечается, объем вложений сократился с $12,024 млрд до $10,848 млрд.

Россия сократила вложения в американские госбумаги почти до $10 млрд

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