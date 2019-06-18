Россия сократила инвестиции в госдолг СШАГазета.Ru 17:08

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Россия в апреле текущего года снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

с чего всё началось

Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле. При этом крупнейшим инвестором госдолга США остается Китай, объем вложений которого составляет $1,13 трлн. Ранее сообщалось, что Россия сократила свои инвестиции в госдолг США на $800 млн.

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