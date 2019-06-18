Финансы

Россия сократила инвестиции в госдолг СШАГазета.Ru 17:08

Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле. При этом крупнейшим инвестором госдолга США остается Китай, объем вложений которого составляет $1,13 трлн. Ранее сообщалось, что Россия сократила свои инвестиции в госдолг США на $800 млн.
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с чего всё началось

Россия снизила вложения в гособлигации США на 1,6 миллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Россия в апреле текущего года снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
РИА Новости16:57

Подробнее о событии

РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов

Аргументы и Факты17:33

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Коммерсантъ21:04

Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума c мая 2007 года

РБК18:26

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.ру18:45

Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США

REGNUM17:33

Россия сократила инвестиции в госдолг США

Газета.Ru17:08

Россия в апреле сократила вложения в американские госбумаги почти на $1,58 млрд

ТАСС17:07
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Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Происшествия

Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка

Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук на «Кинотавре» не расставался с Паулиной Андреевой

Стоит напомнить, что на фестивале Андреева представила свою дебютную ленту «Плачу с вами», удостоившуюся награды «За точную передачу черного в комедии».
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Бывший муж Ольги Бузовой полетел за ней в Италию

Певица дала концерт в Турции, а затем улетела в Италию на свадьбу друзей. Улетела Ольга Бузова из Италии за день до приезда бывшего мужа.
Обновлено в 18:34
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Обновлено в 20:05
Политика

Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»

Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Обновлено в 11:59
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне

Обновлено в 08:41
Футбол

«ПСЖ» лидирует в борьбе за Погба

Как утверждает The Independent, парижский клуб на данный момент является лидером в борьбе за игрока "Манчестер Юнайтед", на которого также претендуют "Реал" и "Ювентус".
Обновлено в 19:05
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Футбол

Олич: «Торпедо» правильно решило, назначив Игнашевича главным тренером

Московский футбольный клуб "Торпедо" принял верное решение, пригласив на пост главного тренера экс-защитника столичного ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича, заявил РИА Новости бывший партнер Игнашевича в стане армейцев Ивица Олич.
Обновлено в 15:34
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Происшествия

В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Авто

Опубликованы фотографии и технические подробности новых BMW X3 M и X4 M

Кроссоверы BMW X3 M и BMW X4 M были впервые показаны в феврале текущего года.
Обновлено в 12:38
Политика

Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму

На холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой находится кладбище британских солдат, погибших в Крымской войне, однако оно подверглось осквернению, захвату и было предано забвению, пишет Ханна Лусинда Смит в журнале The Times.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Обновлено в 13:42
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 20:51
Космос

Россия представила концепцию лунной программы

Обновлено в 10:19
Экономика

Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и самая дешевая клубника

Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.
Обновлено в 20:45
Технологии

Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR

Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Происшествия

В немецкой тюрьме заключенный захватил заложницу

Один из заключенных, отбывающих наказание в тюрьме города Любек, захватил в заложники сотрудницу исправительного учреждения.
Обновлено в 15:02
Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу во время праздничного парада в честь победы баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» в НБА.
Обновлено в 18:25
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
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