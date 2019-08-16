Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки. 1-2 июля 2019 года состоялись встречи стран ОПЕК и независимых производителей нефти. Страны ОПЕК+ приняли решение о продлении сделки о сокращении уровня добычи на девять месяцев - с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года.

Происшествия В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси "Чудо на кукурузном поле" Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь.

Политика Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321 Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.

Политика Власти Гренландии ответили «мы не продаемся» на данные об идее Трампа «Гренландия не продается, но Гренландия готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США», — сообщили РБК в пресс-службе правительства Гренландии в ответ на просьбу прокомментировать сообщение издания The Wall Street Journal, что президент США Дональд Трамп изъявил желание купить остров у Дании.

Происшествия Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".

Происшествия У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.

Армия и оружие Минобороны РФ перебазировало два Ту-160 на Чукотку В Министерстве обороны России сообщили о переброске двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку.

Происшествия Полиция возбудила дело против криминального авторитета Саши Огонька В Московской области следователи МВД России возбудили уголовное дело в отношении "вора в законе" Саши Огонька.

Экономика Число новостроек в США в июле сократилось на 4%, ожидался рост Количество новых домов в США в июле сократилось на 4% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,191 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Происшествия Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.

Политика Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.

Политика Захарова ответила Болтону на обвинение РФ в краже технологий Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже РФ технологий.

Политика Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Происшествия Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Политика США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.

Наука Форма черепа индейцев изменилась из-за адаптации к окружающей среде Ученые изучили черепа 257 индейцев, живших в разных частях Америки с 1 по 1400 год нашей эры.

Армия и оружие Военные летчики в России получат новое оружие Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.

Происшествия В Казани на складе молочного комбината произошла утечка аммиака Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината, угроза для населения отсутствует.

Космос В музее-заповеднике П.И. Чайковского установили космический аппарат В число экспонатов выставки войдут «Звёздный атлас для небесных наблюдений» Петра Ильича Чайковского, радиограммофон конструктора первых советских космических кораблей Сергея Павловича Королёва и принадлежавшая ему пластинка с записью Первого концерта П.И. Чайковского.