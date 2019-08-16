Энергетика
Россия сократила добычу нефти в июлеRambler News Service 07:20
Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки. 1-2 июля 2019 года состоялись встречи стран ОПЕК и независимых производителей нефти. Страны ОПЕК+ приняли решение о продлении сделки о сокращении уровня добычи на девять месяцев - с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Происшествия
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
"Чудо на кукурузном поле" Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь.
Обновлено в 06:10
Политика
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Политика
Власти Гренландии ответили «мы не продаемся» на данные об идее Трампа
«Гренландия не продается, но Гренландия готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США», — сообщили РБК в пресс-службе правительства Гренландии в ответ на просьбу прокомментировать сообщение издания The Wall Street Journal, что президент США Дональд Трамп изъявил желание купить остров у Дании.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Минобороны РФ перебазировало два Ту-160 на Чукотку
В Министерстве обороны России сообщили о переброске двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку.
Обновлено 14 августа в 14:56
Происшествия
Российский турист погиб на курорте в Турции
Обновлено в 07:32
Происшествия
Полиция возбудила дело против криминального авторитета Саши Огонька
В Московской области следователи МВД России возбудили уголовное дело в отношении "вора в законе" Саши Огонька.
Обновлено в 08:15
Экономика
Число новостроек в США в июле сократилось на 4%, ожидался рост
Количество новых домов в США в июле сократилось на 4% по сравнению с пересмотренным показателем июня и составило 1,191 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.
Обновлено в 04:56
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение РФ в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже РФ технологий.
Обновлено в 08:56
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Ростех создаст новые прицелы для стрелкового оружия
Обновлено в 08:27
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Наука
Ученые нашли способ остановить рак легких
Обновлено 13 августа в 02:55
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Политика
США планируют сократить помощь другим странам на $4,3 млрд
Администрация президента Соединенных штатов Дональда Трампа намерена сократить более чем на $4 млрд расходы страны на международную помощь.
Обновлено в 04:28
Наука
Форма черепа индейцев изменилась из-за адаптации к окружающей среде
Ученые изучили черепа 257 индейцев, живших в разных частях Америки с 1 по 1400 год нашей эры.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Военные летчики в России получат новое оружие
Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.
Обновлено в 01:35
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Казани на складе молочного комбината произошла утечка аммиака
Утечку паров аммиака зафиксировали на складе готовой продукции Казанского молочного комбината, угроза для населения отсутствует.
Обновлено в 08:57
Космос
В музее-заповеднике П.И. Чайковского установили космический аппарат
В число экспонатов выставки войдут «Звёздный атлас для небесных наблюдений» Петра Ильича Чайковского, радиограммофон конструктора первых советских космических кораблей Сергея Павловича Королёва и принадлежавшая ему пластинка с записью Первого концерта П.И. Чайковского.
Обновлено в 08:42
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию и биржу труда для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 08:40
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Происшествия
При аварийной посадке А321 пострадали 74 человека
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
«Главными экспонатами военной части российской экспозиции на МАКС-2019 станут истребитель Су-57Э (КнААПО им. Ю.А. Гагарина) и военно-транспортный Ил-112ВЭ (ПАО «ВАСО»)», — сообщили в компании.
Обновлено в 05:59