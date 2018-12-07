Напомним, что сокращение объемов добываемой нефти обсуждается уже третий день на саммите ОПЕК. Первоначально делегаты хотели поставить перед собой цель уменьшить добычу на 1,3 миллиона баррелей в день, однако Россия и Иран были не согласны с такой оценкой.

Энергетика Энергетика Кудрин перечислил риски для российской экономики Цены на нефть, санкции и уменьшение числа трудоспособных граждан являются, по мнению главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, главными рисками российской экономики в ближайшие годы.

Энергетика Энергетика Госдеп раскритиковал решение ОПЕК о сокращении добычи нефти Заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон негативно относится к решению ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Энергетика Энергетика Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2» Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.

Энергетика Энергетика Таджикистан увеличил объемы импорта нефтепродуктов и сжиженного газа В среднем, стоимость одной тонны сжиженного газа составила 466 долларов.

Энергетика Энергетика Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.

Энергетика Энергетика Строительством энергоблоков на АЭС в Чехии займется компания Cez Ранее сообщалось о планах госкорпорации "Росатом" об участии в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Чехии.

Энергетика Энергетика Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники, подписание документа состоялось после того, как США сделали исключение из нефтяных санкций против Ирана, вступивших в силу с 5 ноября, для восьми государств, в число которых вошла и Индия.

Энергетика Энергетика Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом» Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».

Энергетика Энергетика Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.

Энергетика Энергетика Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.

Энергетика Энергетика Инвестиции Chevron в 2019 году составят $20 млрд Впервые за последние четыре года американский нефтяной гигант Chevron увеличивает объем капитальных вложений до максимального уровня.

Энергетика Энергетика Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.

Энергетика Энергетика Баррель нефти ОПЕК 6 декабря подешевел на 2,1% Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в четверг, 6 декабря, опустилась на 1,29 доллара, или на 2,1% — до 58,79 доллара с 60,08 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.