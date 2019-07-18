"Россия готова договариваться о сохранении поставок [газа] по украинскому маршруту, открыта к достижению договоренностей по этому вопросу на экономически обоснованных и реализуемых на практике условиях", - сказал Лавров.

с чего всё началось

"Россия готова договариваться о сохранении поставок по украинскому маршруту, открыта к достижению договоренностей по этому вопросу на экономически обоснованных и реализуемых на практике условий", – цитирует ТАСС Лаврова.

Россия сохранит транзит газа через Украину на определенных условиях

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