Политика
Россия сохранит транзит газа через Украину на определенных условияхУтро.ru вчера в 11:45
"Россия готова договариваться о сохранении поставок по украинскому маршруту, открыта к достижению договоренностей по этому вопросу на экономически обоснованных и реализуемых на практике условий", – цитирует ТАСС Лаврова.
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"Россия готова договариваться о сохранении поставок [газа] по украинскому маршруту, открыта к достижению договоренностей по этому вопросу на экономически обоснованных и реализуемых на практике условиях", - сказал Лавров.ТАССвчера в 11:20
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Лавров: РФ готова договариваться о поставках газа по украинскому маршруту
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Лавров заявил о готовности России договариваться о поставках газа через Украину
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Головачев: «Главный вопрос в отношениях России и Украины – это транзитный контракт»
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 00:11, Вашингтон
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