Футбол
Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФАSport.ru 09:29
Россия сумела сохранить шестое место в таблице УЕФА. Вчера Португалия лишилась в Лиге чемпионов "Порту" и уже не сумеет догнать россиян. "Драконы" по сумме двух встреч уступили 6:1 "Ливерпулю".
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Шоу-бизнес
«Пошлость розовая»: Медведеву осудили за костюм из латекса
Обновлено в 03:39
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
Обновлено в 03:35
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений стало нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Футбол
У игрока «Зенита» Ракицкого родился сын
Обновлено в 08:58
Происшествия
UTair прокомментировала инцидент с возгоранием самолета во Внуково
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Авто
Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор
"Вагон" построен на той же модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), отличается более жесткими подрамниками (передний стал жестче на 70%, а задний - вдвое) и дорожным просветом, увеличившимся с 213 мм до 220 мм.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Политика
Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране
Пассажирский самолет Boeing 757, летевший из Санкт-Петербурга в Дубай, совершил в четверг экстренную посадку в Тегеране из-за самочувствия пассажира, сообщили в четверг экстренные службы Ирана.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Происшествия
На Южном Урале поймали рэкетиров, вымогавших деньги у военных
Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ после окончания военной службы по призыву остались в окрестностях гарнизона в Челябинской области.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Политика
Захарова назвала мифом изоляцию Крыма
Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Футбол
Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Тата Карапетян назвала уход Игоря Булатова к Виктории Лопыревой «саморазрушением»
Тата Карапетян не общалась с журналистами, когда стало известно, что ее муж Игорь Булатов ушел к Виктории Лопыревой.
Обновлено в 09:36
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:48
Кино
Фильм «Братство» не покажут на ММКФ по просьбе воинов-афганцев
Фильм Павла Лунгина "Братство" не покажут на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), как это планировалось ранее, по просьбе ветеранов боевых действий в Афганистане, которых кино оскорбило.
Обновлено в 09:18
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
В программе «На самом деле» бывшая домработница Антона Гусева и Виктории Романец обвинила их в нанесении ей побоев.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Мошенники обманули Владимира Меньшова на 40 тысяч рублей
Обновлено в 04:00
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49