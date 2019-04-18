Футбол

Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФАSport.ru 09:29

Россия сумела сохранить шестое место в таблице УЕФА. Вчера Португалия лишилась в Лиге чемпионов "Порту" и уже не сумеет догнать россиян. "Драконы" по сумме двух встреч уступили 6:1 "Ливерпулю".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прядкин: российские футбольные клубы смогут быть конкурентоспособными в еврокубках

ТАСС09:59

Россия заняла шестое место в рейтинге УЕФА по итогам сезона

Pravda.Ru05:59

Португалия не смогла обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Газета.Ru07:29

Россия заявит по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в ближайшие два сезона

Sportbox.RU06:35

Россия заявит по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в следующем сезоне

Матч ТВ06:35

Таблица коэффициентов УЕФА сезона-2018/19, Португалия не догонит Россию

Чемпионат09:00

Россия сохранила шестое место в рейтинге УЕФА. Спасибо Клоппу и «Ливерпулю»!

Спорт-Экспресс05:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Энергетика

Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год

Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Здоровье

Власти Химок выделят средства на лечение мальчика с редким заболеванием

Обновлено в 10:36
Армия и оружие

В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Политика

ЦИК Украины перенесла теледебаты на час позже для удобства Порошенко

Время перенесли для удобства действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 11:05
Экономика

В России рекордно выросло число приговоров по экономическим делам

Рост на фоне сокращения В течение 2018 года российские суды вынесли приговоры за преступления в сфере экономической деятельности в отношении 7,7 тыс. человек — это на 20% больше, чем в 2017 году (6,4 тыс. человек).
Обновлено в 03:00
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Политика

Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 10:03
Экономика

Компания Дерипаски просит у государства 30 млрд рублей

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма, компания просила выделить средства в качестве господдержки.
Обновлено вчера в 22:57
Кино

Вышел первый тизер «Болотной твари» от создателей «Пилы» и «Оно»

Обновлено в 08:00
Спорт

Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбок

Обновлено в 11:20
Здоровье

Диетолог рассказала, кому вредно пить кефир

Диетолог рассказала, кому вредно пить кефир. Этот кисломолочный напиток полезен далеко не всем.
Обновлено в 09:40
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Хоккей

Путин заинтересован в участии клуба из Франции в КХЛ

Владимир Путин предложил французскому бизнесу помочь клубу из Франции принять участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 11:28
Политика

Премьер Венгрии предлагал «разделить Украину», заявил польский политик

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину", заявил польский депутат Славомир Нитрас.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МС

Обновлено в 09:08
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика

Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Кино

В возрасте 16 лет умерла актриса из «Облачного атласа»

Обновлено в 10:32
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Авто

Toyota презентовала новый ProAce City

В продаже автомобили появятся в начале 2020 года Toyota представила ProAce City в двух кузовных модификациях — цельнометаллическим фургоном и пассажирской версией, именуюемой ProAce City Verso.
Обновлено в 11:14
Общество

Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей

Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

На металлолом отправят шесть российских атомоходов

Обновлено в 05:39
Политика

В штабе Зеленского оценили решение по банку Коломойского

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают решение киевского суда, который признал незаконной национализацию "Приватбака", результатом "судебной реформы имени Порошенко в действии".
Обновлено в 09:26
Спорт

Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России

Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Футбол

Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Религия

Возле собора Нотр-Дам могут построить временный деревянный храм

Обновлено в 06:38
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное