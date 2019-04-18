Футбол
Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФАSport.ru 09:29
Россия сумела сохранить шестое место в таблице УЕФА. Вчера Португалия лишилась в Лиге чемпионов "Порту" и уже не сумеет догнать россиян. "Драконы" по сумме двух встреч уступили 6:1 "Ливерпулю".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Энергетика
Глава Дагестана заявил о хищении в регионе трети газа в год
Порядка 35% газа ежегодно похищают в Дагестане, заявил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.
Обновлено в 06:49
Политика
ЦИК Украины перенесла теледебаты на час позже для удобства Порошенко
Время перенесли для удобства действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 11:05
Экономика
В России рекордно выросло число приговоров по экономическим делам
Рост на фоне сокращения В течение 2018 года российские суды вынесли приговоры за преступления в сфере экономической деятельности в отношении 7,7 тыс. человек — это на 20% больше, чем в 2017 году (6,4 тыс. человек).
Обновлено в 03:00
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Политика
Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 10:03
Экономика
Компания Дерипаски просит у государства 30 млрд рублей
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма, компания просила выделить средства в качестве господдержки.
Обновлено вчера в 22:57
Кино
Вышел первый тизер «Болотной твари» от создателей «Пилы» и «Оно»
Обновлено в 08:00
Здоровье
Диетолог рассказала, кому вредно пить кефир
Диетолог рассказала, кому вредно пить кефир. Этот кисломолочный напиток полезен далеко не всем.
Обновлено в 09:40
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Путин заинтересован в участии клуба из Франции в КХЛ
Владимир Путин предложил французскому бизнесу помочь клубу из Франции принять участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 11:28
Политика
Премьер Венгрии предлагал «разделить Украину», заявил польский политик
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве "разделить Украину", заявил польский депутат Славомир Нитрас.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МС
Обновлено в 09:08
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Политика
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Кино
В возрасте 16 лет умерла актриса из «Облачного атласа»
Обновлено в 10:32
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Авто
Toyota презентовала новый ProAce City
В продаже автомобили появятся в начале 2020 года Toyota представила ProAce City в двух кузовных модификациях — цельнометаллическим фургоном и пассажирской версией, именуюемой ProAce City Verso.
Обновлено в 11:14
Общество
Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей
Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
На металлолом отправят шесть российских атомоходов
Обновлено в 05:39
Политика
В штабе Зеленского оценили решение по банку Коломойского
В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают решение киевского суда, который признал незаконной национализацию "Приватбака", результатом "судебной реформы имени Порошенко в действии".
Обновлено в 09:26
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Футбол
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30