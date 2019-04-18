Футбол
Россия сохранила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФАЧемпионат 07:24
Россия по окончании нынешнего сезона сохранит за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Это позволит заявить на сезон-2020/21 по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Следом за Россией идёт Португалия, которая накануне потеряла в этом сезоне ещё один клуб.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Кино
В сеть попали кадры из нового эпизода «Игры престолов»
Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из пока не вышедшего второго эпизода восьмого сезона сериала "Игра престолов", который станет для шоу финальным.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Гражданин Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью
Опухоль весом 15 килограммов была удалена со спины жителя Китая в одной из больниц Шанхая.
Обновлено в 03:28
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Экономика
Степашин опроверг обмен аварийного жилья на новое с доплатой
Сегодня на совещании в правительстве Карелии Степашин опроверг информацию о том, что гражданам, имеющим в аварийном доме квартиру в собственности, придётся при переезде в новое жилье доплачивать разницу между рыночной стоимостью старого и нового жилья.
Обновлено в 06:41
Экономика
Госдума ужесточает условия работы МФО и выдачу микрокредитов
Как отметил Володин, это необходимо для пресечения мошеннических способов получить микрокредит.
Обновлено в 05:17
Политика
В Кремле прокомментировали предстоящую публикацию доклада Мюллера
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую публикацию отредактированной версии доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
Обновлено в 05:08
Политика
Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом
Международная изоляция полуострова Крым является мифом, заявила на брифинге в Ялте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Футбол
«Реал» оформит переход Азара в ближайшие дни
Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.
Обновлено в 06:53
Спорт
Талисманами олимпийской команды России стали кот и медведь
Талисманами олимпийской команды России стали кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка.
Обновлено в 08:26
Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Общество
Московские врачи прилетят в Уфу для помощи в лечении писателя Быкова
Врачи московского госпиталя имени Бурденко прилетят в Уфу для помощи в определении плана лечения писателя и журналиста Дмитрия Быкова.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика
Time опубликовал список самых влиятельных людей года
Обновлено вчера в 10:14
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России
Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Дело Гулиева направили в главное следственное управление МВД
Дело о нападении защитника московского «Спартака» Аяза Гулиева на американца передано в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 06:41
Финансы
Крупнейшие банки снизили ставки по вкладам вслед за Сбербанком
Крупнейшие банки вслед за Сбербанком начали снижать ставки по рублевым вкладам: в первой половине апреля ставки в массовом сегменте опустили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и «Открытие», подсчитали аналитики Frank RG по просьбе РБК.
Обновлено в 06:13
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15
Авто
В Нью-Йорке назвали лучший автомобиль 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране
Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
Авто
Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей
Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
Обновлено в 03:49
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46