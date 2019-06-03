Энергетика

Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефтиRT на русском 12:16

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
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Польская Orlen сообщила о предстоящем получении компенсаций за поставки «грязной» нефти

ТАСС11:50

Участники переговоров по урегулированию ситуации вокруг нефтепровода «Дружба» договорились о принципах компенсации

Эхо Москвы12:30

«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти

РИА Новости11:14

Россия договорилась с основными контрагентами по трубопроводу «Дружба» о компенсации ущерба

РЕН ТВ11:38

Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти

RT на русском12:16

«Транснефть» и покупатели нефти начали переговоры по убыткам из-за загрязнения «Дружбы»

Интерфакс06:47

Эксперты предсказали итог переговоров о компенсациях из-за грязной нефти

Известиявчера в 20:11
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Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Общество

В Свердловской области ожидают грозы и град

Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Обновлено в 11:24
Футбол

10 футболистов покинули «Енисей»

«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
Обновлено в 11:15
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Умер заключенный из орловской колонии, где устроили банкет на Пасху

Обновлено в 10:55
Футбол

«Фиорентина» заявила, что Кьеза останется в команде

«Фиорентина» выпустила заявление, подтверждающее, что нападающий команды Федерико Кьеза останется в клубе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:55
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Экономика

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
Обновлено в 06:59
Кино

ФАС не выявила причастность Минкультуры к переносу проката «Мстителей»

По информации пресс-службы, согласно копиям документов, полученным ФАС России от министерства, ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" представило в ведомство комплект документов на получение прокатного удостоверения на фильм "Мстители: Финал" с датой выхода в прокат 29 апреля.
Обновлено в 06:57
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла

Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Транспорт

Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро

Обновлено в 05:38
Музыка

Сергей Шнуров заявил о смерти рэп-баттлов как жанра

Обновлено в 11:54
Кино

Харрисон Форд анонсировал съемки нового «Индианы Джонса»

Вероятнее всего, в пятом фильме 76-летний Форд вернется к образу Индианы Джонса в последний раз.
Обновлено в 11:29
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Технологии

«М.Видео-Эльдорадо» начнет принимать технику на утилизацию

Группа "М.Видео-Эльдорадо" и Ассоциация "Система коллективной ответственности Электроника - Утилизация" запускают утилизацию любой использованной техники и электроники.
Обновлено в 09:30
Наука

Кофе объявлен безопасным для сердца напитком

Обновлено в 11:12
Здоровье

Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой

В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено в 05:45
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Игры

Square Enix тизерит Outriders — возможно, это шутер от авторов Bulletstorm и Painkiller

Square Enix уже около месяца намекает на свою новую игру, однако только с сегодняшним тизером стала понятна природа проекта — в начале мая в специальном твиттере начали появляться записи бортового компьютера космического корабля.
Обновлено в 11:54
Спорт

В Кремле отреагировали на возможный недопуск России на ОИ-2020

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 06:19
Культура

BadComedian заявил, что может закрыть канал из-за иска на миллион рублей

Сам Баженов говорит, что в законах РФ точной информации о нормах цитирования нет. BadComedian связывает иск со своей критикой работ студии.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте

Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Авто

В Беларуси разработают гоночный электромобиль

Обновлено в 08:42
Кино

Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено в 11:35
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