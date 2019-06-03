Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефтиRT на русском 12:16
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
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Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
Обновлено в 05:58
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Футбол
10 футболистов покинули «Енисей»
«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
Обновлено в 11:15
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Авто
Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии
Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Футбол
«Фиорентина» заявила, что Кьеза останется в команде
«Фиорентина» выпустила заявление, подтверждающее, что нападающий команды Федерико Кьеза останется в клубе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:55
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Экономика
Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят
Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
Обновлено в 06:59
Кино
ФАС не выявила причастность Минкультуры к переносу проката «Мстителей»
По информации пресс-службы, согласно копиям документов, полученным ФАС России от министерства, ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" представило в ведомство комплект документов на получение прокатного удостоверения на фильм "Мстители: Финал" с датой выхода в прокат 29 апреля.
Обновлено в 06:57
ЖКХ
Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла
Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Музыка
Сергей Шнуров заявил о смерти рэп-баттлов как жанра
Обновлено в 11:54
Кино
Харрисон Форд анонсировал съемки нового «Индианы Джонса»
Вероятнее всего, в пятом фильме 76-летний Форд вернется к образу Индианы Джонса в последний раз.
Обновлено в 11:29
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Технологии
«М.Видео-Эльдорадо» начнет принимать технику на утилизацию
Группа "М.Видео-Эльдорадо" и Ассоциация "Система коллективной ответственности Электроника - Утилизация" запускают утилизацию любой использованной техники и электроники.
Обновлено в 09:30
Наука
Кофе объявлен безопасным для сердца напитком
Обновлено в 11:12
Здоровье
Почти 350 жителей Саратовской области заразились мышиной лихорадкой
В больницах Саратовской области остаются 333 человека, заразившихся "мышиной лихорадкой".
Обновлено в 05:45
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Игры
Square Enix тизерит Outriders — возможно, это шутер от авторов Bulletstorm и Painkiller
Square Enix уже около месяца намекает на свою новую игру, однако только с сегодняшним тизером стала понятна природа проекта — в начале мая в специальном твиттере начали появляться записи бортового компьютера космического корабля.
Обновлено в 11:54
Спорт
В Кремле отреагировали на возможный недопуск России на ОИ-2020
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 06:19
Культура
BadComedian заявил, что может закрыть канал из-за иска на миллион рублей
Сам Баженов говорит, что в законах РФ точной информации о нормах цитирования нет. BadComedian связывает иск со своей критикой работ студии.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Авто
В Беларуси разработают гоночный электромобиль
Обновлено в 08:42