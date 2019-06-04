Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефтиRT на русском вчера в 12:16
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
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«Транснефть» и покупатели нефти начали переговоры по убыткам из-за загрязнения «Дружбы»
Интерфаксвчера в 06:47
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