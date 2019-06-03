Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефтиRT на русском вчера в 12:16
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
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«Транснефть» и покупатели нефти начали переговоры по убыткам из-за загрязнения «Дружбы»
Интерфаксвчера в 06:47
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Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие
Япония возобновляет полеты F-35
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат
В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Футбол
Сборная России разгромила «Чертаново»
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Авто
Глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне
Компания Kia анонсировала премьеру глобальной версии нового компактного паркетника Seltos. Автомобиль полностью готов к дебюту.
Обновлено в 00:14
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин
В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Неизвестный грабитель в маске напал с пистолетом на банк в Мурино
Мужчина в маске и с оружием ворвался в офис банка, где схватил консультанта и потащил его в кассу, требуя деньги.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка
Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено вчера в 16:30
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Стала известна суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Стали известны причины исков к арестованному экс-министру открытого правительства Михаилу Абызову и еще нескольким лицам, которые причастны к деятельности «Группы Е4», Альфа-банк, а также «Т Плюс», которая находится под контролем Виктора Вексельберга.
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Уфе загорелся ангар научного предприятия
Спасатели ликвидируют пожар в металлическом ангаре научно - производственного предприятия в Уфе на площади 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в МЧС по Башкирии.
Обновлено в 01:15
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны
В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»
Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.
Обновлено в 01:52
Общество
Приложение Tinder обязали передавать все данные спецслужбам
Роскомнадзор добавил приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации на территории РФ.
Обновлено вчера в 06:39
Футбол
Неймара вызвали в суд и конфисковали телефон
По сообщению Globotsporte, полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Более 350 пар поженились на новых площадках для регистрации брака
Более 350 пар сыграли свадьбы на новых площадках для бракосочетания в столице, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 01:51
Гаджеты
Apple окончательно похоронила iPhone 5s
Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»
Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 02:10
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено вчера в 11:44
Кино
Вышел первый трейлер хоррора «Страшные истории для рассказов в темноте»
В сети появился дебютный трейлер фильма ужасов «Страшные истории для рассказов в темноте» от продюсера Гильермо Дель Торо.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Обновлено в 00:59