Энергетика

Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефтиRT на русском вчера в 12:16

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
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Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

РБКвчера в 12:38

«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти

РИА Новостивчера в 11:14

Участники переговоров по урегулированию ситуации вокруг нефтепровода «Дружба» договорились о принципах компенсации

Эхо Москвывчера в 12:30

Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти

RT на русскомвчера в 12:16

Польская Orlen сообщила о предстоящем получении компенсаций за поставки «грязной» нефти

ТАССвчера в 11:50

«Транснефть» и покупатели нефти начали переговоры по убыткам из-за загрязнения «Дружбы»

Интерфаксвчера в 06:47

Эксперты предсказали итог переговоров о компенсациях из-за грязной нефти

Известия02 июня в 20:11
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Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

Обновлено в 05:13
Единоборства

Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнером перед боем с Руисом

По информации источника, спарринг-партнёр британского боксера Джоуи Давейко отправил Джошуа в нокдаун во время спарринга.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Футбол

Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»

Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Космос

Рогозин назвал сроки запуска первого радиолокационного спутника

Ранее стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» намерена вывести на орбиту 30 гражданских спутников до 2025 года.
Обновлено в 05:14
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Обновлено в 04:02
Экономика

Правила расходования материнского капитала изменились в России

Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Экс-главу предвыборного штаба Трампа переведут в тюрьму в Нью-Йорке

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, приговорённый к семи с половиной годам заключения, будет переведён в тюрьму на острове Райкерс-Айленд в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:25
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Обновлено в 04:19
Происшествия

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой

Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине

Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Политика

Украинские военные обстреляли мечеть в Донецке в Ураза-байрам

Обновлено в 04:17
Здоровье

Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Экономика

Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн

Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Кино

Умер актер сериала «Доктор Кто»

Обновлено в 04:31
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Обновлено в 05:09
Общество

На «Коммерсантъ» составили протокол за разглашение гостайны

В отношении АО «Коммерсантъ» составлен административный протокол о разглашении сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата

В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.
Обновлено в 04:53
Путешествия

Составлен рейтинг авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту

Обновлено в 00:33
Здоровье

Диетологи разработали новые правила питания для женщин после 40 лет

Обновлено в 03:22
Происшествия

В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
Наука

Редактирование генома может сокращать продолжительность жизни

Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в суд

Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд.
Обновлено в 01:52
Наука

Человечество изобрело орудия труда несколько раз, заявляют ученые

Раскопки в Эфиопии помогли антропологам доказать, что наши предки изобрели первые рубила и прочие каменные орудия труда не один, а несколько раз и в разных местах.
Обновлено в 04:44
Авто

Volkswagen ID. R стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга

Напомним, с 2017 года рекорд с результатом 6 минут 45,9 секунд принадлежал 1360-сильному китайскому электрическому гиперкару NIO RP9, но Volkswagen ID.
Обновлено вчера в 23:30
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