Энергетика
В ноябре российские компании суммарно добывали 11,369 миллиона баррелей в сутки - близко к историческому рекорду, следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК. Это на 422 тысячи баррелей выше целевого уровня, которого Россия придерживалась в рамках сделки ОПЕК+ до лета текущего года.
Российская газета02:52
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СМИ: Россия согласна сократить добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки
Московский Комсомолецвчера в 19:56
Bloomberg: Россия согласилась сократить добычу нефти на 150 тыс. баррелей в сутки
Коммерсантъвчера в 13:22
Россия и Саудовская Аравия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Ведомости02 декабря в 15:43
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
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