Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефтиRuNews24.ru01:03
Как отметил глава России Владимир Путин, конкретные объемы добычи нефти пока не определены, они будут вычисляться исходя из текущей ситуации на рынке. Ранее о необходимости сокращения добычи нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки заявлял один из официальных представителей ОПЕК.
RuNews24.ru01:03
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СМИ: Россия согласна сократить добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки
Московский Комсомолецвчера в 19:56
Bloomberg: Россия согласилась сократить добычу нефти на 150 тыс. баррелей в сутки
Коммерсантъвчера в 13:22
Россия и Саудовская Аравия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Ведомости02 декабря в 15:43
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
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