Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти
RuNews24.ru
01:03

Как отметил глава России Владимир Путин, конкретные объемы добычи нефти пока не определены, они будут вычисляться исходя из текущей ситуации на рынке. Ранее о необходимости сокращения добычи нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки заявлял один из официальных представителей ОПЕК.
RuNews24.ru01:03

Подробнее о событии

СМИ узнали о готовности России сократить добычу нефти

Российская газета02:52

СМИ: Россия согласна сократить добычу нефти на 150 тысяч баррелей в сутки

Московский Комсомолецвчера в 19:56

Bloomberg: Россия согласилась сократить добычу нефти на 150 тыс. баррелей в сутки

Коммерсантъвчера в 13:22

Bloomberg: Россия может сократить добычу нефти не более чем на 150 тыс. баррелей в cутки

ТАССвчера в 09:43

Bloomberg узнал о предложенном Россией уровне сокращения добычи нефти

РБКвчера в 10:33

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 09:33

Россия и Саудовская Аравия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Ведомости02 декабря в 15:43
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
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Стоимость нефти Brent закрепилась выше $62 за баррель

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Корпорации не спешат расставаться с долгами

Мониторинг мировой экономики Нефинансовые корпорации всего мира за последние пять лет (со второго квартала 2013 года) аккумулировали суммарно более $16 трлн чистого долга, свидетельствуют расчеты вашингтонского Institute of International Finance.
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В Адыгее появится газозаправочная станция «Газпром»

В ауле Тахтамукай ведется строительство новой газозаправочной станции "Газпром", которая обеспечит экологичным и экономичным топливом региональный и транзитный транспорт.
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Япония возобновляет импорт нефти из Ирана

В конце 2018 года Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана В конце 2018 года Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана, сообщил президент Японской нефтяной компании Такаши Цукока.
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Обновлено вчера в 16:54
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