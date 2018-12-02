Как отметил глава России Владимир Путин, конкретные объемы добычи нефти пока не определены, они будут вычисляться исходя из текущей ситуации на рынке. Ранее о необходимости сокращения добычи нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки заявлял один из официальных представителей ОПЕК.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent закрепилась выше $62 за баррель К 8:10 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,58 до $62,27 за баррель.

Энергетика Энергетика Украина в 2018 году сократила закупку газа из ЕС почти на четверть Украина за одиннадцать месяцев текущего года сократила закупку газа из Евросоюза на 22,9% — до 10,1 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Энергетика Энергетика Татнефть в январе-ноябре увеличила добычу нефти до 26,5 млн тонн Добыча сверхвязкой нефти в ноябре составила 170 тыс. тонн, с начала года - 1 млн 773 тыс. тонн (+309 тыс. тонн).

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Энергетика Энергетика Производители Удмуртии подняли цену на добычу нефти и газа на 14% Цены производителей промышленных товаров (по отдельным видам экономической деятельности) за 10 месяцев 2018г. увеличились в Удмуртии на 12% (по России – на 15%), сообщает Удмуртстат.

Энергетика Энергетика Экономист Касьянов на Заб.ТВ рассказал о новых тарифах ЖКХ Экономист конкретно остановился на том, что в 2019 году ожидается очередное двухэтапное увеличение тарифов ЖКХ.

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Энергетика Энергетика Япония возобновляет импорт нефти из Ирана В конце 2018 года Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана В конце 2018 года Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана, сообщил президент Японской нефтяной компании Такаши Цукока.

Энергетика Энергетика Транзит российской нефти в Китай вырос более чем на 70% За первые десять месяцев 2018 года объем транспортированной в Китай по нефтепроводу "Сковородино-Дацин" сырой нефти достиг 23,37 млн тонн, увеличившись на 71,35% в годовом выражении, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Харбинской таможни.

Энергетика Энергетика «Газпром»: «Северный поток-2» профинансирован уже на 6 млрд евро Проект газопровода "Северный поток-2" профинансирован уже на 6 млрд евро, сообщает "Газпром".