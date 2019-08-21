Политика
Россия соблюдает права своих граждан, заявил ПутинРИА Новости 11:52
Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций.
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Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Космос
Астрономы построили карту Земли глазами инопланетян
Американские исследователи представили первую двумерную карту Земли, какой ее могли бы видеть инопланетяне за многие световые года от нас.
Обновлено 19 августа в 09:00
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Фанаты сломали нос журналисту перед матчем «Краснодара» в Греции
Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос»–«Краснодар».
Обновлено в 16:57
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения России в G7
Премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против скорого возвращения России в G7.
Обновлено в 14:02
Политика
Власти США заплатят $5 млн за помощь в поимке трех главарей ИГ
По данным пресс-службы Госдепартамента США, программа ведомства «Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает вознаграждение в размере до пяти миллионов долларов за сведения, которые поможет установить местонахождение трех ключевых главарей ИГ (запрещена в РФ): Амира Мухаммеда Саида Абдель Рахмана аль-Маула, Сами Джасема Мухаммеда аль-Джабури и Муатаза Наумана Абд Наефа Наджема аль-Джабури.
Обновлено в 18:28
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено 19 августа в 01:36
Футбол
Коршья перешел в «Эспаньол»
Защитник Себастьян Коршья перешел из «Севильи» в «Эспаньол». 28-летний француз арендован на один год с правом выкупа.
Обновлено в 19:53
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Экономика
Набор продуктов для семьи на месяц достиг 80 МРОТ в Венесуэле
В Венесуэле с июля в более чем 80 минимальных зарплат (порядка $220) обходится семье минимальный набор продуктов.
Обновлено в 17:05
Политика
В команде Зеленского решили сохранить одного старого министра
Депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о том, что в новом правительстве Украины останется один министр из команды бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 14:35
Кино
Рейтинг самых высокооплачиваемых актёров мира возглавил Дуэйн Джонсон
За период с 1 июня 2018 года и 1 июня 2019 года актёр заработал $ 89 400 000.
Обновлено в 13:48
Политика
Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Израиль поразил несколько военных целей ХАМАС в секторе Газа
Истребители ВВС Израиля в четверг поразили несколько военных целей в лагере движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории в среду вечером, сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля.
Обновлено в 18:13
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Политика
Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии
Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:42
Религия
РПЦ согласилась перенести строительство нового храма в Петербурге
В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка.
Обновлено в 12:59
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд
У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено в 16:55
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Экономика
Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране
Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46
Общество
Глава Минкульта пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков ведомства
В Минкульте отмечают, что подрядчик как минимум по одному проекту уже сорвал сроки, а по еще двум – ведет работы в «неудовлетворительном темпе».
Обновлено в 20:03
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
Перспективный спутник «Метеор-М» № 2-2 дал первые данные военным
Метеоданные с космического спутника «Метеор-М» № 2-2 впервые получили военные Восточного военного округа, 20 августа сообщили в пресс-службе ВВО.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»
Игра не пошла по сценарию "Краснодара".
Обновлено в 18:59
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56