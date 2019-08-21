Политика

Россия соблюдает права своих граждан, заявил ПутинРИА Новости 11:52

Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Владимир Путин
Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций.
— Владимир ПутинРИА Новости 11:37

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