График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

с чего всё началось

Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень.

Россия в рамках сделки ОПЕК+ снизит добычу нефти в январе на 50−60 тыс. баррелей в сутки, заявил глава министерства энергетики РФ Александр Новак.

Россия снизит добычу нефти в январе на 50−60 тыс. баррелей в сутки

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