Энергетика

Россия снизит добычу нефти в январе на 50−60 тыс. баррелей в сутки
Евразия Daily
06:42

Россия в рамках сделки ОПЕК+ снизит добычу нефти в январе на 50−60 тыс. баррелей в сутки, заявил глава министерства энергетики РФ Александр Новак.
Евразия Daily06:42
Александр Новак
Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень.
— Александр Новак, российский политикПРАЙМ 01:13
с чего всё началось

Россия снизит добычу нефти в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки в рамках ОПЕК+

График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС01:08

Подробнее о событии

Российские нефтяники сократят добычу. Стоит ли переживать акционерам?

РБК06:52

Россия начнет постепенно снижать добычу нефти с января

Телеканал 360°05:13

Россия рассчитывает с января равномерно снижать добычу в рамках сделки ОПЕК+

ТАСС07:08

Россия снизит добычу нефти с января

Lenta.ru03:00

Россия снизит добычу нефти в январе минимум на 50 000 баррелей в сутки

Ведомости02:03

Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки

Коммерсантъ01:39

Новак заявил о поддержке сделки ОПЕК+ со стороны Путина

Энергетика и промышленность Россиивчера в 00:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Энергетика

Пошлину на вывоз топлива для геологоразведочных судов могут отменить

Топливо для морских судов, которые занимаются геологической разведкой, добычей углеводородного сырья, а также поисково-спасательными работами, освободят от уплаты экспортной пошлины.
Обновлено в 08:56
Энергетика

Запасы нефти в США могут оказаться намного больше, чем принято считать

На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о том, что объем добычи нефти в стране достиг нового рекордного значения в 11.7 млн б / д. Главную лепту в это внес Пермский бассейн, то есть регион, где добывается больше всего черного золота, и где добыча растет самыми быстрыми темпами.
Обновлено в 09:00
Энергетика

На Украине с 1 января повысятся тарифы на теплоснабжение

Национальная комиссия Украины, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении с 1 января тарифов на тепло.
Обновлено в 07:18
Энергетика

Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка»

Реализация проекта позволит обеспечить газом 2,7 млн человек.
Обновлено в 07:55
Энергетика

Казахстан удвоил акциз на импортный бензин

Во вторник, 11 декабря, в Казахстане вступило в силу постановление правительства, подписанное премьер-министром республики Бакытжаном Сагинтаевым 29 ноября, согласно которому акциз на импортируемый бензин (за исключением авиационного) вырос с 4,5 тыс. тенге (12,2 доллара) до 10,5 тыс. тенге (28,4 доллара) за тонну.
Обновлено вчера в 16:44
Энергетика

В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе

В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено в 05:11
Энергетика

Конкуренция заставляет «Газпром» наращивать долги

Из-за проблем с финансами компания вынуждена обращаться за помощью к западным инвесторам, наращивая тем самым долги, по которым не совсем понятно как будет рассчитываться в будущем, продолжил эксперт.
Обновлено в 05:32
Энергетика

За девять месяцев объем экспорта Казахстана вырос на 28%

За отчетный период объем казахстанского экспорта вырос на 28,2%, до $39,1 млрд. Импорт увеличился на 10,8%, до $20,8 млрд.
Обновлено в 01:36
Энергетика

Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок

Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.
Обновлено вчера в 20:28
Энергетика

«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан

«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено в 01:08
Энергетика

Бензин в России продолжает дешеветь

Как подсчитали в агентстве "Прайм", за прошлую рабочую неделю оптовые цены на товарный бензин в России продолжили демонстрировать снижение.
Обновлено в 04:19
Энергетика

«Медведи» возвращаются на фоне торговых опасений и усиления рисков

Усиление напряженности вокруг стран Персидского залива и любое использование силы против Ирана с точки зрения экспорта нефти могут вызвать рост цен на нефть выше максимумов, зафиксированных ранее в этом году.
Обновлено в 06:23
Энергетика

Эксперты обсудят состояние нефтяной промышленности стран СНГ

Нефтяная и газовая промышленность играют ключевую роль в экономике Российской Федерации и стран СНГ.
Обновлено в 06:25
Энергетика

Программу «газ в обмен на электроэнергию» расширяют Ереван и Тегеран

Армения получает из Ирана газ в обмен на электроэнергию в объеме 1 млн кубометров газа в сутки.
Обновлено вчера в 03:19
Энергетика

Это проигрыш: эксперт констатировал провал попыток Украины «срубить денег» с «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже

"Нафтогаз Украины" не смог добиться удовлетворения претензий к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже и, де-факто, потерпел поражение.
Обновлено в 04:27
ещё по теме
Главное