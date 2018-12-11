Энергетика
На нефть повлияло заявление главы Минэнерго РФ
На нефть повлияло заявление главы Минэнерго РФREGNUMвчера в 23:17
Аналитики ожидают, что коммерческие запасы нефти упали за неделю на 2,94 млн баррелей, то есть тенденция к сокращению запасов и росту спроса на нефть, возможно, восстановилась.
REGNUMвчера в 23:17
Оценить
Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень.
— Александр Новак, российский политикПРАЙМ вчера в 01:13
с чего всё началось
График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.ТАССвчера в 01:08
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Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года
Агентство нефтегазовой информации09 декабря в 08:52
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Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
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Энергетика
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Энергетика
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Энергетика
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Энергетика
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Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
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Энергетика
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Обновлено вчера в 05:32
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В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе
В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика
«Медный дьявол». Как торгуются никель и цинк
На Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) торгуются в электронном виде поставочные контракты на все шесть базовых промышленных металлов.
Обновлено вчера в 03:26
Энергетика
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Обновлено вчера в 08:43
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Энергетика
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