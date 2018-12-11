Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень.

Власти России подготовили график добычи нефти по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти и не входящие в картель государства). В январе согласно графику добыча в стране будет снижена минимум на 50 000–60 000 баррелей нефти в сутки.

Россия снизит добычу нефти в январе минимум на 50 000 баррелей в сутки

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