Энергетика
Власти России подготовили график добычи нефти по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти и не входящие в картель государства). В январе согласно графику добыча в стране будет снижена минимум на 50 000–60 000 баррелей нефти в сутки.
Ведомостивчера в 02:03
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Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень.
— Александр Новак, российский политикПРАЙМ вчера в 01:13
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Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года
Агентство нефтегазовой информации09 декабря в 08:52
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 01:50
Энергетика
Shell заинтересована увеличить мощность «Балтийского СПГ»
Партнер "Газпрома" по проекту строительства крупнотоннажного завода СПГ на Балтике (в Усть-Луге) компания Shell полагает, что мощность проекта должна составить не 10 млн тонн в год, а больше - исходя из уже применяемой отраслью большей мощности технологических линий, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" председатель Shell в России Седерик Кремерс.
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
Цены на газ вырастут в Волгоградской области с 1 января
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области на заседании от 5 декабря 2018 года приказом № 42/2 утвердил новые цены на природный газ.
Обновлено в 01:51
Энергетика
На автозаправках в Татарстане проверили качество топлива
На брифинге в Кабмине РТ начальник Управления рационального использования топливно-энергетических ресурсов (УРИТЭР) Татарстана Роберт Гилязиев представил результаты проверки автозаправочных станций за 2018 год.
Обновлено в 01:45
Энергетика
Сомнения инвесторов мешают росту нефтяных котировок
Полагаем, что препятствием для роста нефтяных цен на данный момент служат лишь сомнения инвесторов.
Обновлено вчера в 15:47
Энергетика
На Украине могут поднять тарифы на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию на Украине могут снова подняться по решению национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 11 декабря УНИАН.
Обновлено вчера в 21:23
Энергетика
«Газпром» планирует выйти на рынок Ирака
«Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака», — написал официальный представитель Ирака в Twitter.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика
Пошлину на вывоз топлива для геологоразведочных судов могут отменить
Топливо для морских судов, которые занимаются геологической разведкой, добычей углеводородного сырья, а также поисково-спасательными работами, освободят от уплаты экспортной пошлины.
Обновлено вчера в 08:56
Энергетика
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Торговая война с Китаем создает дополнительные трудности для развития американской энергетики и ставит под угрозу планы администрации Дональда Трампа по превращению страны в чистого экспортера углеводородов, пишет Fox Business со ссылкой на отчет агентства IHS Markit.
Обновлено вчера в 05:24
Энергетика
Назарбаев запустил строительство газопровода «Сарыарка»
В ходе телемоста генеральный директор АО «АстанаГаз КМГ» Сагидулла Макашев рассказал главе государства о параметрах проекта.
Обновлено в 00:59
Энергетика
В Смоленске цены на бензин прекратили расти
Спешим сообщить радостную весть - цены не поднялись на заправках ПАО «НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».
Обновлено в 01:06
Энергетика
В России появятся льготы для владельцев автомобилей на газе
В России появятся льготы для владельцев транспорта, работающего на газе.
Обновлено вчера в 05:11
Энергетика
«Медный дьявол». Как торгуются никель и цинк
На Шанхайской фьючерсной бирже (ShFE) торгуются в электронном виде поставочные контракты на все шесть базовых промышленных металлов.
Обновлено вчера в 03:26
Энергетика
Медведчук: Реформаторы на Украине развалили ЖКХ
Проводимые на Украине еврореформы привели к развалу коммунального хозяйства и беспрецедентному кризису неплатежей в стране Об этом 11 декабря на странице в "Фейсбуке" сообщает пресс-служба лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено вчера в 08:43
Энергетика
Индия обеспокоена падением объемов добычи нефти и газа
Индийское правительство обеспокоено снижением объёмов добычи нефти и газа, заявил министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан, 11 декабря сообщает издание The Economic Times.
Обновлено вчера в 06:23