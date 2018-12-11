График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

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Россия составила график снижения добычи нефти по месяцам в рамках сделки ОПЕК+, передает ТАСС слова министра энергетики Александра Новака. В январе планируется снизить производство на 50-60 тысяч баррелей в сутки.

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