Энергетика
Россия снизит добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки уже в январе
Россия снизит добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки уже в январеRusvesna.su03:09
Несмотря на решение ОПЕК+, нефть активно снижается в последние дни. Стоимость Brent достигла $59,7 за баррель к 11 утра по московскому времени.
Rusvesna.su03:09
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Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень.
— Александр Новак, российский политикПРАЙМ 01:13
с чего всё началось
График добычи нефти в РФ по месяцам в рамках сделки ОПЕК+ составлен и предусматривает снижение добычи в январе на 50-60 тыс. баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.ТАСС01:08
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Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года
Агентство нефтегазовой информации09 декабря в 08:52
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 22:56, Ашберн
Энергетика
Цена европейского газа для Украины установила рекорд
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Энергетика
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Обновлено в 05:11
Энергетика
Медведчук: Реформаторы на Украине развалили ЖКХ
Проводимые на Украине еврореформы привели к развалу коммунального хозяйства и беспрецедентному кризису неплатежей в стране Об этом 11 декабря на странице в "Фейсбуке" сообщает пресс-служба лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.
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Обновлено в 13:43
Энергетика
За девять месяцев объем экспорта Казахстана вырос на 28%
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Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.
Обновлено вчера в 20:28
Энергетика
Petrobras перестает заниматься удобрениями
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Обновлено в 09:46