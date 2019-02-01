Финансы

Россия снизила вложения в госдолг СШАИзвестия 01:45

Россия сократила свои вложения в казначейские облигации Минфина США. В ноябре 2018 года они снизились с $14,629 млрд до $12,81 млрд. Такие данные опубликовало американское казначейство.
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Россия сократила вложения в гособлигации США почти на 2 млрд долларов

URA.Ru00:35

Эксперт прокомментировал сокращение Россией вложений в американский госдолг

РИА Новости06:37

Россия в ноябре сократила вложения в госдолг США почти на $2 млрд

Газета.Ru04:13

Россия в ноябре 2018 года снизила вложения в гособлигации США почти на $2 млрд

ТАСС00:58

Россия сократила вложения в госдолг США

RT на русском08:16

Россия сократила вложения в гособлигации США

Эхо Москвы00:01

Россия сократила вложения в госдолг США

News.ruвчера в 16:57
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Политика

В Совфеде назвали голословными заявления о «нарушении» Россией ДРСМД

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США разработают военный ответ на «нарушения» Договора РСМД со стороны России.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Технологии

Хакеры выложили в сеть 25 миллиардов логинов и паролей

В сети появилась база из 25 миллиардов логинов и паролей пользователей различных сервисов.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

Обновлено вчера в 05:43
Общество

Верховный суд отклонил жалобу Telegram на блокировку

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.
Обновлено в 09:00
Авто

Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class

Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Седьмой фигурант дела Арашуковых арестован судом

Обновлено в 10:07
Происшествия

СМИ сообщили о задержаниях за изготовление взрывчатки в общежитии МГУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали аспиранта механико-математического факультета МГУ по подозрению в изготовлении взрывчатки в общежитии.
Обновлено в 09:50
Авто

Kia начала продажи Rio X-Line c увеличенным клиренсом в России

Компания Kia начала продавать в России хэтчбек Rio X-Line в комплектации Premium с увеличенным до 195 мм дорожным просветом (вместо прежних 170 миллиметров).
Обновлено в 05:03
Общество

Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей

Родители школьников в Якутске пожаловались на руководство местной школы «Айыы Кыhата», которая отказалась принимать их русскоязычных детей.
Обновлено в 09:21
Гаджеты

Samsung случайно показала гибкий смартфон на официальном видео

Обновлено в 09:38
Спорт

12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными в нарушении антидопинговых правил 12 российских легкоатлетов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:39
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
Кино

Умерла актриса Валентина Березуцкая

Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено в 06:25
Происшествия

Следствие попросило продлить арест Мамаева и Кокорина

Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

В США задержали российскую актрису Ирину Усок

Обновлено в 07:40
Происшествия

«Самую красивую наркоманку России» сочли уголовницей и арестовали

Обновлено в 08:25
Общество

Генпрокуратура выявила нарушения в закупках «Росконцерта»

«Росконцерт» в нарушение закона заключал контракты без проведения торгов и размещения информации на портале госзакупок, работу учреждения проверит московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Бывшую девушку Овечкина задержали полицейские

Сообщается, что бывшая девушка нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина модель Валерия Соколова ранее попала в аварию.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи

Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Общество

Google оплатил выписанный Роскомнадзором штраф 500 тысяч рублей

Сам Google считает, что исполняет законодательство, но надзорное ведомство не исключило возбуждения против компании еще одного административного дела.
Обновлено в 02:32
Наука

Назван самый богатый человек в истории

Как ранее сообщали «Кубанские новости», ранее во время раскопок на Восточном некрополе античного города Фанагории (вторая столица древнего Боспорского царства) ученые обнаружили гробницу римского периода, которая принадлежала богатым и знатным горожанам.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Акцией особо опасных преступников займется центральный аппарат ФСИН

В саратовской колонии №7 содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (более 100 из них осуждены за убийства, 14 — за педофилию, остальные — за другие особо тяжкие преступления).
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект»

В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 03:06
Политика

Толкнувший Скабееву депутат Рады всерьез воспринял предупреждение Кадырова

Депутат Верховной рады Борислав Береза всерьез воспринимает слова Рамзана Кадырова о возможности получить "звонкую пощечину" после того, как украинский политик оттолкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Устроившие теракт в петербургском метро планировали еще один взрыв

Члены террористической группировки, которые устроили теракт в петербургском метро, хотели произвести еще один взрыв в общественном месте, сообщили на сайте СК России.
Обновлено в 08:09
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