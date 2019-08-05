За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. За рубеж в 2018 году продовольствия было поставлено на сумму $25,8 млрд по сравнению с $16,8 млрд в 2013 году.

Россия снизила импорт продовольствия почти на треть за пять лет

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