Экономика
Россия снизила импорт продовольствия почти на треть за пять летКоммерсантъ 17:20
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. За рубеж в 2018 году продовольствия было поставлено на сумму $25,8 млрд по сравнению с $16,8 млрд в 2013 году.
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