Россия смягчила ограничения на ввоз молока из БелоруссииRT на русском 04:58

Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как отмечается, при этом сохраняются ограничения на ввоз для 29 белорусских предприятий.

Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии

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