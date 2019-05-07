Общество
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из БелоруссииRT на русском 04:58
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как отмечается, при этом сохраняются ограничения на ввоз для 29 белорусских предприятий.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Религия
Православные отмечают Пасху усопших
Обновлено в 02:58
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека
В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Спорт
Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
Первое место в женском одиночном катании занимает россиянка Алина Загитова. Вслед за ней расположилась японка Сатоко Мияхара.
Обновлено в 03:34
Экономика
Из-за реализации нацпроектов в России может подорожать песок и щебень
"Критически высокий уровень загрузки мощностей" может начать наблюдаться при реализации нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда", предупреждает ведомство.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Политика
Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера
Минюст обнародовал доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года в ответ на иск издания и группы Electronic Privacy Information Center (EPIC) о нарушении закона о свободном доступе к информации.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек
В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
США обвинили Китай в отказе от договоренностей по торговле
Вашингтон полагает, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, в связи с чем США намерены повысить пошлины на китайские товары с 10 мая, заявил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
6 мая фанаты «Игры престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из Starbucks.
Обновлено в 02:03
Футбол
Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо
Обновлено в 03:28
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять
Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Авто
Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы
Обновлено вчера в 11:34
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
Обновлено в 02:33
Гаджеты
Компания Huawei воюет с Samsung в торговых центрах
В целом Huawei ведет агрессивную рекламу.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Мурманской области самолет провалился под лед
В Мончегорске Мурманской области частный двухмоторный самолет провалился по лед на озере Лумболка.
Обновлено в 06:07
Экономика
Арбитраж взыскал со структур Минца более 2 млрд руб. по иску Промсвязьбанка
Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскал более 2,1 млрд руб. с ООО «О1 Груп Финанс» и кипрской O1 Group Limited.
Обновлено в 05:08
Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Футбол
Сборная России по футболу примет Казахстан в Калининграде
Игру примет стадион "Калининград" в одноимённом городе. Матч состоится 9 сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Генпрокурор Украины объяснил неявку Порошенко на допрос
Генпрокурор Юрий Луценко объяснил очередную неявку украинского лидера на допрос неотложными государственными делами.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 05:42
Наука
Археологи нашли в Китае 5000-летнюю гробницу с неизвестным оружием
Раскопки проводились в центральной части КНР. Их объектом был древний город Хуаншань.
Обновлено вчера в 09:57
Армия и оружие
Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных
Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.
Обновлено в 00:34
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43