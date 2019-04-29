Россия сменит своего посла в ВеликобританииПрофиль 13:12

Александра Яковенко на посту посла России в Великобритании этим летом может сменить глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин. О готовящихся кадровых перестановках в дипмиссии узнала газета «Коммерсант».

Россия сменит своего посла в Великобритании

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