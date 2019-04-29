Политика

Россия сменит своего посла в ВеликобританииПрофиль 13:12

Александра Яковенко на посту посла России в Великобритании этим летом может сменить глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин. О готовящихся кадровых перестановках в дипмиссии узнала газета «Коммерсант».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Россия сменит посла в Британии, сообщили СМИ

Газета.Ru09:55

Россия сменит посла в Великобритании

РБК10:59

В МИД рассказали о смене посла России в Великобритании

Lenta.ru10:03

«Коммерсантъ»: Посол России в Лондоне Александр Яковенко летом покинет свой пост и вернется в Москву

Эхо Москвы14:00

«Коммерсантъ» узнал о планах России сменить посла в Великобритании

Ведомости09:54

«Коммерсантъ» узнал о грядущей смене посла РФ в Великобритании

Интерфакс09:50

Москва меняет посла в Великобритании

Коммерсантъ09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Общество

Варвара Караулова описала самый страшный момент в колонии

Обновлено в 16:51
Происшествия

Под Тулой кассира супермаркета убили на глазах покупателей

В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве женщины - кассира магазина.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес

58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой

38-летняя Дарина Эрвин показала новое фото с мужем.
Обновлено в 10:58
Наука

Ученые: клетки сердца самоорганизовываются для преодоления повреждений

Обновлено в 11:31
Общество

В Москве запускают социальный тариф мобильной связи

Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Футбол

Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара

Обновлено в 16:17
Космос

На МКС выявили проблему с электроснабжением

Обновлено в 16:15
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Политика

Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Президент США Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:21
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Кино

Фанаты «Игры престолов» пожаловались на кромешную тьму в третьей серии

В третьем эпизоде «Игры престолов» все главные персонажи, наконец-таки, собрались вместе, чтобы дать отпор предводителю армии мертвецов.
Обновлено в 09:45
Политика

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.
Обновлено вчера в 19:57
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Авто

Jaguar Land Rover станет платить водителям за информацию о поездках

Обновлено в 03:45
Происшествия

Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку

Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Происшествия

В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 16:40
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 10:50
Футбол

Кононов: «Спартак» движется в верном направлении

Наставник «Спартака» Олег Кононов прокомментировал упущенную победу в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали новое видео с главарем ИГ

Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) свершилось правосудие.
Обновлено в 16:54
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Экономика

Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней

Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.
Обновлено в 16:05
Общество

Минобороны России опубликовало архивные фото маршалов Победы

Минобороны России на своем сайте разместило оцифрованные уникальные фотографии советских военачальников-участников Великой Отечественной войны, Снимки сделаны во время парадов разных лет в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 17:05
Единоборства

Дацик и Новоселов проведут бой 29 июня в Калининграде

Стала известна дата боя Вячеслава Дацика и Максима Новоселова. Бойцы проведут поединок 29 июня в дворце спорта "Янтарный" (Калининград).
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Откровения возлюбленной Андрея Губина

Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Участники шоу «Голос. Дети» поздравили Микеллу Абрамову с днем рождения

Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о новом лице Стаса Михайлова

Пользователи оценили фотографии с празднования 50-летнего юбилея российского певца Стаса Михайлова и пришли к выводу, что он мог сделать пластическую операцию, пишет Super.ru.
Обновлено в 15:30
Происшествия

СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины

Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Виктория Боня перечислила правила красивой девушки

Обновлено в 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Келин
Российский дипломат
Российский дипломат.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное