Политика
Россия сменит своего посла в ВеликобританииПрофиль 13:12
Александра Яковенко на посту посла России в Великобритании этим летом может сменить глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин. О готовящихся кадровых перестановках в дипмиссии узнала газета «Коммерсант».
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«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
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Кононов: «Спартак» движется в верном направлении
Наставник «Спартака» Олег Кононов прокомментировал упущенную победу в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).
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Армия и оружие
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Экономика
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