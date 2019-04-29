Политика
Россия сменит своего посла в ВеликобританииПрофиль 13:12
Александра Яковенко на посту посла России в Великобритании этим летом может сменить глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин. О готовящихся кадровых перестановках в дипмиссии узнала газета «Коммерсант».
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Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.
Обновлено в 10:55
Политика
Порошенко подтвердил намерение подписать закон о языке
Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 16:02
ЖКХ
Названы районы Петербурга, где хуже всего убирают
На некачественную уборку жаловались жители Калининского, Выборгского, Центрального, Невского и Петроградского районов.
Обновлено в 14:12
Политика
МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН
США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Лена Миро назвала «виновных» в победе дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
По мнению Лены Миро, за дочь Алсу голосовали «безмозглые курицы», чтобы угодить кумирам, в то время как достойные дети из простых семей не имели нужной аудитории и должной поддержки.
Обновлено в 16:08
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков рассказал, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Обновлено в 15:21
Космос
Генетический эксперимент Нибиру? Двуглавый «предвестник Апокалипсиса» доказал опасения о конце света на 4 мая
Магнитное поле Луны соприкоснётся с Планетой Х. Уфологи связали это с рождением двуглавого телёнка и репетицией NASA, якобы из-за грядущего конца света.
Обновлено в 10:57
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Общество
Нагиев не исключил ухода из шоу «Голос. Дети»
В свою очередь, в пресс-службе Первого канала сообщили, что в ходе голосования в финале конкурса «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 16:16
Здоровье
Бокал вина в день снижает риск депрессии
Ученые из Швеции пришли к выводу о том, что употребляющие один бокал вина в день люди снижают риск депрессии сильнее тех, кто вообще не пьет.
Обновлено в 06:11
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 14:56
Политика
МИД РФ подтвердил проработку встречи Лаврова с главой МИД ПНС Ливии
Встреча главы ведомства Сергея Лаврова с руководителем МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой прорабатывается.
Обновлено в 06:58
Футбол
Дизайн формы «Барселоны» может кардинально измениться
Обновлено в 16:34
Футбол
Владислав Пантелеев: «Было приятно выйти против „Спартака“»
Полузащитник «Рубин» Владислав Пантелеев заявил, что не жалеет об уходе из московского «Спартака» и был рад сыграть против красно-белых.
Обновлено в 16:30
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено в 05:22
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Космос
Проблема в электроснабжении выявлена на МКС
По данным американского космического агентства, утром в понедельник команда МКС выявила «проблему с системой электроснабжения» станции.
Обновлено в 16:41
Музыка
Организаторы решили отменить фестиваль «Вудсток-50»
Организаторы решили отменить трехдневный фестиваль фестиваль в честь 50-й годовщины «Вудстока».
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Виктория Боня перечислила правила красивой девушки
Обновлено в 16:00
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Общество
Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян
Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.
Обновлено в 06:36