Политика
Россия сменит посла в ВеликобританииРБК 10:59
Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Два источника РБК, близких к МИДу, также подтвердили, что Яковенко готовится покинуть свой пост.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Политика
Лавров заявил о росте давления на российских журналистов за рубежом
«Большого внимания требует работа в рамках Международной программы развития коммуникации, в том числе в контексте участившихся случаев давления на российских журналистов за рубежом», – цитирует Лаврова RT.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ
Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
Авто
Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России
Как сообщает портал «Авторевю», появилась информация о спецификациях для нового поколения Mercedes GLS, который будет продаваться в России с конца 2019 года.
Обновлено в 08:58
Политика
Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
Обновлено в 10:52
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Петербурге ДТП закончилось разборками с топором
Обновлено в 12:25
Политика
Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили
Обновлено в 07:25
Авто
Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России
Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Энергетика
«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»
Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Ксения Бик вспомнила, как Дмитрий Марьянов звал ее замуж
Накануне Ксения стала гостьей студии передачи «Пусть говорят». Она вспомнила некоторые памятные моменты их совместной с Дмитрием жизни.
Обновлено в 07:37
Общество
Юрий Лоза пошутил о скандальном финале шоу «Голос. Дети»
В одном из последних интервью 65-летний Юрий Лоза акцентировал, что подобные конкурсы негативно отражаются на детской психике.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Гаджеты
Смарт-динамик Samsung Galaxy Home Mini замечен на сайте регулятора
В августе прошлого года южнокорейский гигант Samsung представил смарт-динамик Galaxy Home.
Обновлено в 00:15
Политика
Володин создаст совет благотворителей фонда Доктора Лизы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин «вместе с соратниками и коллегами Елизаветы Глинки» выступил с инициативой создания совета благотворителей фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы».
Обновлено в 13:05
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
На канале «Россия 1» выходит новый сезон «Соседей»
В понедельник на канале «Россия 1» стартует новый сезон сериала «Соседи».
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой
38-летняя Дарина Эрвин показала новое фото с мужем.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Гагарину чуть не сдуло ветром во время отдыха в Дубае
Артистка с юмором отнеслась к публикации, отметив, что ее чуть не сдуло сильным пляжным ветром.
Обновлено в 09:51
Политика
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Футбол
Утверждён новый формат Суперкубка Испании
Идея футбольных властей Испании состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере.
Обновлено в 11:24
Общество
Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках
Судебные приставы Иркутской области сняли видеоклип "Плати", в котором призывают неплательщиков вовремя погашать долги, говорится в сообщении регионального управления ФССП.
Обновлено в 08:30
Общество
Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер
Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер Прокуратура проверяет законность сокращений младшего медперсонала больницы Анжеро-Судженска после голодовки трех медсестер.
Обновлено в 12:00
Игры
Старт Anno 1800 стал самым успешным в истории серии, хотя игра «не вышла» в Steam
Почти две недели назад, 16 апреля, Ubisoft выпустила Anno 1800, а сегодня компания сообщила, что проект оказался самым быстропродаваемым в 21-летней истории серии.
Обновлено в 12:15
Хоккей
Глава Федерации хоккея Литвы забросил шайбу в ворота Белоруссии на ЧМ
Гол главы Федерации хоккея Литвы Дайнюса Зубруса не помог сборной обыграть Белоруссию в стартовом матче чемпионата мира первого дивизиона группы А. В составе победителей отличились Станислав Лопачук, Сергей Малявко, Джефф Плэтт и Никита Феоктистов.
Обновлено в 12:52