Политика

Россия сменит посла в ВеликобританииРБК 10:59

Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Два источника РБК, близких к МИДу, также подтвердили, что Яковенко готовится покинуть свой пост.
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Россия сменит посла в Британии, сообщили СМИ

Газета.Ru09:55

Россия собирается сменить посла в Великобритании

Эхо Москвы10:31

В МИД рассказали о смене посла России в Великобритании

Lenta.ru10:03

Россия сменит посла в Великобритании

РБК10:59

«Коммерсантъ» узнал о планах России сменить посла в Великобритании

Ведомости09:54

«Коммерсантъ» узнал о грядущей смене посла РФ в Великобритании

Интерфакс09:50

Москва меняет посла в Великобритании

Коммерсантъ09:37
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Политика

Лавров заявил о росте давления на российских журналистов за рубежом

«Большого внимания требует работа в рамках Международной программы развития коммуникации, в том числе в контексте участившихся случаев давления на российских журналистов за рубежом», – цитирует Лаврова RT.
Обновлено в 13:40
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Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 03:18
Происшествия

Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
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Авто

Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

Как сообщает портал «Авторевю», появилась информация о спецификациях для нового поколения Mercedes GLS, который будет продаваться в России с конца 2019 года.
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Политика

Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

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Обновлено в 10:52
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Петербурге ДТП закончилось разборками с топором

Обновлено в 12:25
Политика

Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

Обновлено в 07:25
Авто

Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Энергетика

«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»

Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Ксения Бик вспомнила, как Дмитрий Марьянов звал ее замуж

Накануне Ксения стала гостьей студии передачи «Пусть говорят». Она вспомнила некоторые памятные моменты их совместной с Дмитрием жизни.
Обновлено в 07:37
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Юрий Лоза пошутил о скандальном финале шоу «Голос. Дети»

В одном из последних интервью 65-летний Юрий Лоза акцентировал, что подобные конкурсы негативно отражаются на детской психике.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»

В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Гаджеты

Смарт-динамик Samsung Galaxy Home Mini замечен на сайте регулятора

В августе прошлого года южнокорейский гигант Samsung представил смарт-динамик Galaxy Home.
Обновлено в 00:15
Политика

Володин создаст совет благотворителей фонда Доктора Лизы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин «вместе с соратниками и коллегами Елизаветы Глинки» выступил с инициативой создания совета благотворителей фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы».
Обновлено в 13:05
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

В Подмосковье задержали семерых террористов

Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

На канале «Россия 1» выходит новый сезон «Соседей»

В понедельник на канале «Россия 1» стартует новый сезон сериала «Соседи».
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес

58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой

38-летняя Дарина Эрвин показала новое фото с мужем.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Гагарину чуть не сдуло ветром во время отдыха в Дубае

Артистка с юмором отнеслась к публикации, отметив, что ее чуть не сдуло сильным пляжным ветром.
Обновлено в 09:51
Политика

Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Футбол

Утверждён новый формат Суперкубка Испании

Идея футбольных властей Испании состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере.
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Общество

Иркутские приставы сняли видеоклип о неплательщиках

Судебные приставы Иркутской области сняли видеоклип "Плати", в котором призывают неплательщиков вовремя погашать долги, говорится в сообщении регионального управления ФССП.
Обновлено в 08:30
Общество

Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер

Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер Прокуратура проверяет законность сокращений младшего медперсонала больницы Анжеро-Судженска после голодовки трех медсестер.
Обновлено в 12:00
Игры

Старт Anno 1800 стал самым успешным в истории серии, хотя игра «не вышла» в Steam

Почти две недели назад, 16 апреля, Ubisoft выпустила Anno 1800, а сегодня компания сообщила, что проект оказался самым быстропродаваемым в 21-летней истории серии.
Обновлено в 12:15
Хоккей

Глава Федерации хоккея Литвы забросил шайбу в ворота Белоруссии на ЧМ

Гол главы Федерации хоккея Литвы Дайнюса Зубруса не помог сборной обыграть Белоруссию в стартовом матче чемпионата мира первого дивизиона группы А. В составе победителей отличились Станислав Лопачук, Сергей Малявко, Джефф Плэтт и Никита Феоктистов.
Обновлено в 12:52
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