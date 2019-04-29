Политика

Россия сменит посла в ВеликобританииРБК 10:59

Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Два источника РБК, близких к МИДу, также подтвердили, что Яковенко готовится покинуть свой пост.
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Россия сменит посла в Великобритании

РБК10:59

Россия собирается сменить посла в Великобритании

Эхо Москвы10:31

«Коммерсантъ» узнал о грядущей смене посла РФ в Великобритании

Интерфакс09:50

Россия сменит посла в Британии, сообщили СМИ

Газета.Ru09:55

«Коммерсантъ» узнал о планах России сменить посла в Великобритании

Ведомости09:54

В МИД рассказали о смене посла России в Великобритании

Lenta.ru10:03

Москва меняет посла в Великобритании

Коммерсантъ09:37
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