Политика

Россия сменит посла в ВеликобританииРБК 10:59

Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Два источника РБК, близких к МИДу, также подтвердили, что Яковенко готовится покинуть свой пост.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Коммерсантъ»: Посол России в Лондоне Александр Яковенко летом покинет свой пост и вернется в Москву

Эхо Москвы14:00

Россия сменит посла в Великобритании

РБК10:59

Россия сменит посла в Британии, сообщили СМИ

Газета.Ru09:55

В МИД рассказали о смене посла России в Великобритании

Lenta.ru10:03

«Коммерсантъ» узнал о планах России сменить посла в Великобритании

Ведомости09:54

«Коммерсантъ» узнал о грядущей смене посла РФ в Великобритании

Интерфакс09:50

Москва меняет посла в Великобритании

Коммерсантъ09:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:25, Ашберн
Общество

Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала

27 апреля Нагиев допустил, что результаты шестого сезона шоу могут быть отменены.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие

Принято решение об увеличении военного контингента США в Польше

Обновлено в 14:52
Политика

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах

В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Футбол

Бердыев: играть против «Спартака» сегодня было легче, чем раньше

Футболистам казанского "Рубина" в матче 26-го тура чемпионата России против московского "Спартака" было легче играть, чем в предыдущих играх между командами, заявил главный тренер команды из Татарстана Курбан Бердыев.
Обновлено в 14:45
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей

Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Энергетика

«Газпром» уверен, что «Турецкий поток» запустят до конца года

Обновлено в 12:32
Происшествия

Направлявшийся в США мигрант скончался на крыше поезда в Мексике

Обновлено в 15:15
Общество

В Москве проходит репетиция парада Победы

В центре Москвы проходит первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Футбол

Зидан сомневается, что Бэйл сосредоточен на игре за «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, сфокусирован ли полузащитник Гарет Бэйл на выступлениях за команду.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Кино

Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России

Обновлено в 12:14
Авто

Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку

Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Общество

Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске

Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Россия не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону

Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В центре Парижа загорелся отель Pullman

Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:39
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Экономика

Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Футбол

Федотов: футбольный бог наказывает «Оренбург» за плохую реализацию

Сами имели ряд очень хороших голевых моментов, но не довели дело до конца. За плохую реализацию футбольный бог нас наказывает.
Обновлено в 13:32
Авто

Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
Обновлено в 08:19
Хоккей

Три чемпиона мира по хоккею вошли в состав сборной Канады на ЧМ-2019

Обновлено в 14:00
Происшествия

Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП

Обновлено в 06:49
Финансы

Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Келин
Российский дипломат
Российский дипломат.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное