Россия сформировала делегацию в ПАСЕРИА Новости 10:20

Мы сегодня приняли решение о формировании делегации. Государственная дума свою часть делегации сформировала. Со своей стороны мы сделали все, чтобы диалог состоялся. Мы выступаем за равенство всех национальных делегаций.

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